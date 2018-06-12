В облгосадминистрации Закарпатья сообщили, что среди игроков «Карпаталии» не было украинцев

Все игроки команды, которая приняла участие в «Чемпионате непризнанных стран», — венгры и не играют в украинских клубах

Ни один игрок команды «Карпаталья» («Kárpátalja»), что под украинско-венгерским флагом приняла участие в так называемом Чемпионате по футболу среди непризнанных стран (CONIFA), не имеет украинского гражданства и не играет в украинских клубах.

Об этом Общественному радио сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас.

«В этой команде семь игроков — выходцев из Закарпатья. Несколько из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК «Говерла». Сейчас ни один из них не является игроком ни одного Закарпатского клуба. Все они — граждане Венгрии», — говорит Шум.

По его словам, несколько игроков порой посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам. «Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ», — объясняет Ярослав Галас. На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды представитель госадминистрации отметил, что это является категорически неприемлемым и именно по этому поводу сотрудники Службы безопасности Украины и будут проводить беседу.

Читайте такжеФФУ накажет футболистов из команды Закарпатья, выигравшей чемпионат мира "непризнанных стран"

Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды в Чемпионате организовал действующий депутат Береговский райсовет от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. После возвращения в Украину с ним также будут общаться правоохранители. Руководитель пресс-группы СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила Общественному радио, что СБУ проверяет информацию относительно участия в так называемом Чемпионате мира среди непризнанных государств лиц зарегистрированных в Закарпатской области. «По предварительной информации несколько человек принимали участие в турнире, — говорит Людмила Коршунова. — Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии».

По информации из личных источников Общественного радио, несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

Напомним, на выходных в Лондоне прошел Чемпионат мира, организованный Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций — CONIFA. Это турнир среди команд непризнанных территорий. Неофициальная футбольная команда «Kárpátalja», название которой с венгерского переводится как «Закарпатье», 10 июня выиграла турнир, в котором приняли участие также сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и команды так называемых «ДНР» и «ЛНР».