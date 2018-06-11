Первые жертвы ЧМ-2018: в Питере фанату проломили череп, в Москве - ограбили
В крупнейших российских городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу- 2018, за несколько дней до старта турнира пострадали туристы из Франции и Бразилии.
Как сообщает сайт fontanka.ru, в Санкт-Петербурге один французский фанат стал жертвой таксиста, который был не удовлетворен оплатой и сам забрал причитающую сумму силой. Избитого 38-летнего француза доставили в больницу 9 июня с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом.
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На следующий день стало известно, что пострадал еще один 37-летний турист из Франции. В пять утра он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей.
А вот в Москве ограбили футбольного болельщика из Бразилии на 1400 долларов. Как сообщает Mash, мужчина в форме полицейского попросил фаната показать документы и содержимое карманов. Тот передал ему паспорт и 2000 долларов. Когда "проверка" закончилась, бразилец не досчитался 1400 долларов.