Роналду отклонил предложение Реала в 25 миллионов евро в год

19:00, 11 июня 2018
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

Как сообщает El Mundo Deportivo, португалец уже передал свой отказ через агента Жорже Мендеша.

"Реал" предлагал Роналду зарплату в размере 25 миллионов евро в год и 7,5 миллиона дополнительно в виде бонусов, что составляло бы 32,5 миллиона евро.

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По данным источника, Криштиану хочет зарплату в 30 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий.

Отметим, что даже с учетом бонусов предложение "Реала" меньше, чем получают Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ".

Напомним, Роналду может перейти в "ПСЖ", где ему, по информации СМИ, обещают зарплату 45 миллионов евро в год. 

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Теги: #Криштиану Роналду#Реал Мадрид