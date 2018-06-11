Роналду отклонил предложение Реала в 25 миллионов евро в год

По данным источника, Криштиану хочет зарплату в 30 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отклонил новый контракт, который ему предложил клуб.

Как сообщает El Mundo Deportivo, португалец уже передал свой отказ через агента Жорже Мендеша.

"Реал" предлагал Роналду зарплату в размере 25 миллионов евро в год и 7,5 миллиона дополнительно в виде бонусов, что составляло бы 32,5 миллиона евро.

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По данным источника, Криштиану хочет зарплату в 30 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий.

Отметим, что даже с учетом бонусов предложение "Реала" меньше, чем получают Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ".

Напомним, Роналду может перейти в "ПСЖ", где ему, по информации СМИ, обещают зарплату 45 миллионов евро в год.