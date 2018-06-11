Роналду отклонил предложение Реала в 25 миллионов евро в год
19:00, 11 июня 2018Футбол
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По данным источника, Криштиану хочет зарплату в 30 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий.
Криштиану Роналду / REUTERS
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отклонил новый контракт, который ему предложил клуб.
Как сообщает El Mundo Deportivo, португалец уже передал свой отказ через агента Жорже Мендеша.
"Реал" предлагал Роналду зарплату в размере 25 миллионов евро в год и 7,5 миллиона дополнительно в виде бонусов, что составляло бы 32,5 миллиона евро.
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По данным источника, Криштиану хочет зарплату в 30 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий.
Отметим, что даже с учетом бонусов предложение "Реала" меньше, чем получают Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ".
Напомним, Роналду может перейти в "ПСЖ", где ему, по информации СМИ, обещают зарплату 45 миллионов евро в год.
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