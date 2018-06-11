ФФУ накажет футболистов из команды Закарпатья, выигравшей чемпионат мира "непризнанных стран"

18:49, 11 июня 2018
Футбол
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ФФУ рассмотрит действия футболистов, принявших участие в турнире среди непризнанных стран / ffu.ua

Дисциплинарные органы Федерации футбола Украины рассмотрят действия футболистов, которые приняли участие в чемпионате мира среди "непризнанных стран" в составе команды "Kárpátalja", которая переводится "Закарпатье".

"По итогам разбирательства против этих футболистов будут применены санкции, в частности - дисквалификация, после которой игроки не смогут заявляться на участие ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ.

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Также призываем правоохранительные органы обратить внимание на факт участия указанных игроков в соревнованиях, организованных ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), и проверить их действия на предмет пропаганды сепаратизма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в заявлении на официальном сайте ФФУ.

Отметим, что "Kárpátalja" – это клуб, за который играют этнические венгры, проживающие сейчас в Украине. На эмблеме изображены флаги Украины и Венгрии и территория Закарпатской области Украины.

"Kárpátalja" победила на так называемом "Кубке мира" среди "непризнанных стран". Как сообщает "ТСН-Проспорт", на турнир также пробивались команды так называемых "ДНР" и "ЛНР", но они не преодолели квалификацию. 

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Теги: #Закарпатье#ФФУ