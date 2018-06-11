ФФУ запретила Шахтеру организованный выезд болельщиков на следующую гостевую игру
17:23, 11 июня 2018Футбол
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Также клуб наказан штрафом в 150 тысяч гривен.
"Шахтер" наказан за поведение болельщиков в поединке с "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
«Шахтер» вслед за «Динамо» понес наказание за поведение своих болельщиков в матче 32-го тура УПЛ (1:2).
Как сообщает официальный сайт ФФУ, «Шахтер» за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафован на 150 000 гривен.
Кроме того, команде запрещено осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий гостевой матч премьер-лиги.
Также федерация подтвердила наказание для «Динамо»: 500 тысяч гривен и домашний матч при пустых трибунах.
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