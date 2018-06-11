ФФУ запретила Шахтеру организованный выезд болельщиков на следующую гостевую игру

17:23, 11 июня 2018
Футбол
74 0
"Шахтер" наказан за поведение болельщиков в поединке с "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua

Как сообщает официальный сайт ФФУ, «Шахтер» за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафован на 150 000 гривен.

Кроме того, команде запрещено осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий гостевой матч премьер-лиги.

Также федерация подтвердила наказание для «Динамо»: 500 тысяч гривен и домашний матч при пустых трибунах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФФУ#ФК Шахтер