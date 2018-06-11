Чемпион мира по футболу Виейра возглавил Ниццу

"Ницца" станет вторым клубом для 41-летнего француза после работы в "Нью-Йорк Сити".

Знаменитый в прошлом французский футболист Патрик Виейра возглавил Ниццу, сообщает официальный сайт клуба.

По информации СМИ, контракт Виейра будет рассчитан на три года. Также тренер приведет с собой в клуб трех ассистентов.

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В Ницце Виейра заменит Люсьена Фавра, который, в свою очередь, возглавил дортмундскую Боруссию.

41-летний Патрик Виейра в бытность игроком выступал за Милан, Арсенал, Ювентус, Интер и Манчестер Сити. В составе сборной Франции Виейра выиграл чемпионат мира 1998 года, а затем и чемпионат Европы-2000.

После окончания карьеры в 2011 году он пошел на тренерские курсы и последние два с половиной года возглавлял американский Нью-Йорк Сити.

Ранее слухи связывали тренера с Арсеналом, однако он сам признался, что еще не готов к работе в таком большом клубе.