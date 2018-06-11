36-летний хавбек Ротань покидает Динамо

При этом игрок не собирается завершать карьеру.

36-летний полузащитник Руслан Ротань покинул «Динамо».

Об этом сообщает FootballHub.

Соглашение об аренде игрока с киевским клубом подошло к концу, и стороны приняли решение его не продлевать. Игроком «Динамо» Ротань стал этой зимой. За полсезона Ротань провел 10 матчей в составе команды.

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Стоит добавить, что контракт Ротаня с чешской «Славией» также подходит к завершению этим летом.

По словам агента футболиста Вячеслава Заховайло, Ротань не собирается заканчивать карьеру.

«О завершении карьеры Руслан не объявлял. Ищем ему достойный клуб», - сказал агент футболиста.

Как сообщал УНИАН, недавно "Динамо" подписало контракт с бразильским полузащитником Че Че, который выбрал для себя в команде 6-й номер.