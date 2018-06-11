Российский писатель: после Сочи произошла аннексия Крыма, началась война в Украине, а что будет после финала ЧМ?

Писатель Михаил Шишкин призвал к бойкоту чемпионата мира по футболу.

Живущий в Швейцарии российский писатель Михаил Шишкин призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

В интервью изданию Tages-Anzeiger Шишкин, являющийся лауреатом "Русского Букера" и "Большой книги", отметил, что спорт в России воспринимается как продолжение войны, вследствие чего демократические страны должны бойкотировать ЧМ по футболу.

"Путин злоупотребит играми чемпионата также, как он злоупотребил Олимпиадой в Сочи. Участие сборных стран мира будет подано как знак солидарности с авторитарным режимом.

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После Сочи произошла аннексия Крыма, затем началась война в Украине. А что будет после финала ЧМ? Поэтому я призываю Федеральный совет, правительство Швейцарии, а также правительства других демократических стран, бойкотировать этот чемпионат.

Есть вещи важнее медалей, есть солидарность с заложниками этой диктатуры, речь идёт об их моральной поддержке.

Однако те, кто отправятся в Россию, будут показаны по телевизору в качестве тех, кто поддерживает Путина. Рассчитывать на то, что мы, мол, отправимся в Россию и будем критиковать, это по меньшей мере наивно", - отметил Шишкин.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Бойкот турнира на высшем политическом уровне объявили Великобритания, Исландия и Австралия, дипломаты которой заявили, что не поедут в Россию на турнир из-за причастности Москву к сбитию в 2014 году «Боинга» МН-17 в небе над Донецком.