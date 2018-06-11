Экс-тренер Вердера украинец Скрипник определился с новым клубом

Украинский специалист принял предложение ФК "Рига".

Украинский специалист Виктор Скрипник принял предложение футбольного клуба «Рига» возглавить команду.

Об этом сообщает FootBoom.

Ориентировочно Скрипник станет главным тренером латвийской команды с 25 июня.

Последним местом работы украинца был немецкий «Вердер» (Бремен), в котором он покинул пост главного тренера в сентябре 2016 года и перешел в аналитический отдел.

После 10 туров «Рига» занимает пятое место из восьми команд в турнирной таблице чемпионата Латвии.

В составе латвийского клуба выступают экс-полузащитник «Вереса» и «Динамо» Валерий Федорчук, воспитанник «Шахтера» Богдан Коваленко и украинский нападающий Сергей Загинайлов.