Экс-тренер Вердера украинец Скрипник определился с новым клубом
15:11, 11 июня 2018Футбол
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Украинский специалист принял предложение ФК "Рига".
Виктор Скрипник / Futbolgrad
Украинский специалист Виктор Скрипник принял предложение футбольного клуба «Рига» возглавить команду.
Об этом сообщает FootBoom.
Ориентировочно Скрипник станет главным тренером латвийской команды с 25 июня.
Последним местом работы украинца был немецкий «Вердер» (Бремен), в котором он покинул пост главного тренера в сентябре 2016 года и перешел в аналитический отдел.
После 10 туров «Рига» занимает пятое место из восьми команд в турнирной таблице чемпионата Латвии.
В составе латвийского клуба выступают экс-полузащитник «Вереса» и «Динамо» Валерий Федорчук, воспитанник «Шахтера» Богдан Коваленко и украинский нападающий Сергей Загинайлов.
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