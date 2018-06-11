Экс-тренер Вердера украинец Скрипник определился с новым клубом

15:11, 11 июня 2018
Футбол
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Виктор Скрипник / Futbolgrad

Об этом сообщает FootBoom.

Ориентировочно Скрипник станет главным тренером латвийской команды с 25 июня.

Последним местом работы украинца был немецкий «Вердер» (Бремен), в котором он покинул пост главного тренера в сентябре 2016 года и перешел в аналитический отдел.

После 10 туров «Рига» занимает пятое место из восьми команд в турнирной таблице чемпионата Латвии.

В составе латвийского клуба выступают экс-полузащитник «Вереса» и «Динамо» Валерий Федорчук, воспитанник «Шахтера» Богдан Коваленко и украинский нападающий Сергей Загинайлов.

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Теги: #Латвия#Виктор Скрипник