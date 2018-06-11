Динамо проведет первый матч сезона в УПЛ без зрителей

Киевский клуб наказан за поведение своих болельщиков в заключительной встрече чемпионата Украины прошлого сезона против Шахтера.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ наказал Динамо провелением одного домашнего поединка без зрителей.

Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем твиттере.

Также киевский клуб заплатит штраф в 500 тысяч гривен за поведение своих болельщиков в заключительной встрече чемпионата Украины прошлого сезона против Шахтера (2:1).

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Динамо может подать апелляцию, однако в этом случае, по информации журналиста, наказание может быть распространено и на следующий домашний матч против Шахтера в 3-м туре.

Напомним, что "ультрас" Динамо использовали пиротехнику и бросали ее на поле, а после финального свистка выбежали на поле и даже напали на защитника горняков Ярослава Ракицкого.

Летом прошлого года киевляне уже были наказаны за поведение фанатов во время Суперкубка Украины одним домашним матчем без зрителей и еще одним условно. В чемпионате Украины прошлого сезона Динамо при пустых трибунах сыграло против Вереса (0:0).