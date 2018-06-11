ЧМ-2018: Группа F – действующий чемпион Бундестим и претенденты на сенсацию

Превратности жребия оказались таковы, что в компанию к сборной Германии попали команды, для которых сам выход в плей-офф будет уже большой удачей. Нет, в очном матче с Германией все три будут стараться изо всех сил, но вот объективных предпосылок для успеха в таком противостоянии нет ни у кого.

А вот очная борьба за 2-е место обещает быть крайне напряженной и интересной. И Мексика, и Корея, вполне могут навязать борьбу скандинавской команде, тем более, выступающей без своего супер-лидера Златана Ибрагимовича. С другой стороны, Швеция уже довольно давно обходится без услуг Златана и в отборочном турнире к ЧМ-2018 обошли грозные команды Голландии и Италии. Последняя победа – по сумме двух матчей – в плей-офф над итальянцами стала вообще главной сенсацией отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе.

А вот для сборной Германии, опять же, волею жребия, предоставляется отличный шанс мягко вкатиться в ЧМ и в первых трех играх сосредоточиться на решении тактических задач. Разница в классе у Германии и всех остальных настолько велика, что, порой кажется, результат придет сам собой. К тому же, Германия – команда дисциплинированная. И если вдруг «запахнет жаренным», то приложит все усилия, чтобы сенсации не случилось.

Германия

На нынешний Мундиаль сборная Германии едет в статусе чемпиона мира и одного из главных фаворитов турнира. Более того, после сенсационного проигрыша в полуфинале Евро-2016 хозяевам турнира из сборной Франции (0:2) немцы за почти два года не проиграли ни одной официальной встречи. И лишь однажды сыграли вничью. Сюда входит отборочный турнир ЧМ-2018, где они выиграли все 10 матчей и набрали максимально возможное количество очков – 30, при разнице забитых и пропущенных мячей 43-4. А на Кубке конфедераций-2017, который, традиционно, за год до начала ЧМ-2018 проводит страна-хозяйка будущего Мундиаля, выиграли 4 матча из 5, при одной ничьей и разнице мячей 12-5.

Кстати, победа в прошлогоднем Кубке конфедераций стала первой в истории сборной Германии. Даже на домашнем турнире 2005-го года, перед ЧМ-2006, немцы уступили в полуфинале, заняв итоговое 3-е место. Разумеется, все понимают, что команды относятся к играм этого турнира как к подготовительным. Тем не менее, официально они носят сугубо официальный характер.

4-кратные чемпионы мира и 3-кратные чемпионы Европы, несмотря на стремительно стирающиеся границы мирового футбола, по-прежнему делают ставку на исполнителей своей родной Бундеслиги. Из 23 игроков в заявке команды на финальный турнир, 16 представляют клубы Германии, а из 16 – 7 игроков мюнхенской «Баварии», чемпиона и, безусловно, сильнейшего клуба страны последних лет. Вместе с тем, элитные немецкие игроки выступают и в клубах-грандах Испании - тер Штеген («Барселона») и Кроос («Реал»), Франции – Трапп и Дракслер (оба – Пари-Сен-Жермен), Англии – Рюдигер («Челси»), Озил («Арсенал») и Гюндоган («Манчестер Сити»), Италии – Хедира («Ювентус»).

Сможет ли сборная Германии защитить титул чемпиона мира? Команда Йоахима Лева показывает футбол, близкий к идеальному. И все же, если суперзвезды бразильской, испанской или французской национальных команд станут настоящим монолитом, единым целым, то достигнуть успеха и в этот раз немцам будет совсем нелегко. За месяц до старта ЧМ мнения специалистов и даже вездесущих букмекеров разделились, но Германию в лице фаворита Мундиаля все-таки не видят. Максимум – место в финале, а то и в игре за -3-е место.

Состав сборной Германии:

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Кевин Трапп (Пари Сен-Жермен), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);

Защитники: Марвин Платтенхардт (Герта), Йонас Хектор (Кельн), Маттиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах), Антонио Рюдигер (Челси), Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Йозуа Киммих (все – Бавария);

Полузащитники: Сами Хедира (Ювентус), Юлиан Дракслер (Пари Сен-Жермен), Тони Кроос (Реал Мадрид), Месут Озил (Арсенал), Марко Ройс (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Сабастьян Руди (Бавария), Юлиан Брандт (Байер-04), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Марио Гомес (Штутгарт);

Нападающие: Марио Гомес (Штутгарт), Тимо Вернер (РБ Лейпциг), Томас Мюллер (Бавария).

Прогноз – 1-е место в группе, финальный матч ЧМ, 2-е место.

Швеция

Сборная Швеции трижды в своей истории оказывалась на пьедестале чемпионата мира по футболу, нго два раза это было в середине прошлого века – 1950 и 1958 годах, а в третий раз – так же в далеком 1994 году, почти четверть века назад. Ту команду, с Томасом Бролином и Мартином Далином во главе, помнят разве что возрастные болельщики 40+.

Кстати, за 2 года до бронзы ЧМ-1994, на домашнем Евро в Швеции команда завоевала и единственный комплект медалей континентального первенства в своей истории. На Евро-2002 шведы также ограничились бронзой.

Нынешнее поколение сборной Швеции неразрывно связано с именем главной звезды команды Златана Ибрагимовича. Мы прекрасно помним, как шведы на все лады распевали его имя на Крещатике в дни Евро-2012. Тогда он был в зените славы, но даже его присутствие, отличная игра и гол в ворота сборной Украины в первом матче, не помогли команде избежать 4-го места на групповом этапе турнира в Украине/Польше и бесславного возвращения домой. Впрочем, не только на этом Евро. Сборная Швеции прекращала свои выступления после группового этапа и на предыдущем Евро-2008 и на последующем Евро-2016. А на предыдущих ЧМ-2010 и 2014 годов даже не квалифицировалась в финальный турнир. Нынешний Мундиаль-2018 станет для команды первым за 12 лет.

Вместе с тем, если сборная Швеции попадает на ЧМ, то, как правило, выступает там довольно неплохо. На турнирах 2002 и 2006 года команда дважды доходила до 1/8 финала. И сейчас для достижения этого результата есть все предпосылки. После того, как Ибрагимович объявил об окончании карьеры в сборной, у остальных игроков словно слетели оковы и расправились крылья. Команда лишилась безусловного лидера и стала играть в более «смелый» футбол, подключая в атакам не только своего лидера, а, прежде всего, игрока, который в данную секунды находится на поле в лучшей позиции. Как результат, команда на групповом этапе отборочного турнира обошла сборную Нидерландов в борьбе за 2-е место (уступив Франции пальму первенства), а уже в стыковых матчах плей-офф «нокаутировала» команду Италии – 1:0 дома и 0:0 в гостях. И, как результат, попадание в финальную часть Мундиаля…

Кстати, уже после завоевания путевки на ЧМ-2018 Ибрагимович было обмолвился о том, чтобы выступить на турнире. Но он уже подписал контракт с букмекерской конторой, став их лицом, а по правилам ФИФА строжайше запрещено участвовать в официальных турнирах под эгидой организации людям, связанным с игорным бизнесом.

На фоне таких результатов успешный исход борьбы шведов с мексиканцами и южнокорейцами за 2-е место в итоговой турнирной таблице группы кажется более чем реальным. Тревожит только вероятный выход в 1/8 финала на Бразилию. Но, на то жребий и жребий. Если хочешь достичь действительно высокого результата, нужно творить одну сенсацию за другой. Касательно сборной Швеции, то свои две сенсации она на Мундиале-2018 уже совершила – в отборочном цикле.

Состав сборной Швеции:

Вратари: Робин Ольсен (Копенгаген, Дания), Карл Йохан Йонссон (Генгам, Франция), Кристоффер Нордфельдт (Суонси, Уэльс);

Защитники: Микаэль Лустиг (Селтик, Шотландия), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед, Англия), Андреас Гранквист (Краснодар, Россия), Людвиг Аугустинссон (Вердер, Германия), Эмиль Крафт, Филип Хеландер (оба - Болонья, Италия), Понтус Янссон (Лидс, Англия), Мартин Ольссон (Суонси, Уэльс);

Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг, Германия), Виктор Классон (Краснодар, Россия), Албин Экдаль (Гамбург, Германия), Себастьян Ларссон (Халл, Англия), Джимми Дурмаз (Тулуза, Франция), Маркус Роден (Кротоне, Италия), Оскар Хильемарк (Дженоа, Италия), Густав Свенссонн (Сиэтл, США);

Нападающие: Ола Тойвонен (Тулуза, Франция), Маркус Берг (Аль-Айн, ОАЭ), Йон Гвидетти (Алавес, Испания), Исаак Кисе Телин (Васланд-Беверен, Бельгия).

Прогноз – 2-е место в группе, 1/8 финала.

Мексика

Сборная Мексики является рекордсменом по количеству участий в чемпионатах мира среди команд, ни разу не становившихся победителем турнира. Мексиканцы 15 раз принимали участие в Мундиале, который всего проводился 20 раз а 21-й по счету ЧМ-2018 года станет для команды 16-м. Кроме того, мексиканцы являются одной из самых титулованных команд в региональных турнирах.

Золотой кубок КОНКАКАФ (региональное подразделение ФИФА, объединяющее страны Центральной и Северной Америки) мексиканцы выигрывали 10 раз. Кроме того, серебряным призером команда становилась дважды, а бронзу турнира выигрывала 5 раз. В более расширенном Кубке Америки (добавляются страны Южной Америки), наравне со сборными Аргентины, Бразилии, Уругвая и пр., успехи мексиканцев, понятное дело, чуточку скромнее. Здесь они два раза были серебряными призерами и трижды – бронзовыми. Наконец, на Играх-2012 в Лондоне сборная Мексики стала олимпийским чемпионом по футболу.

Если сборная Германии отчаянно сопротивляется стиранию границ в мировом футболе и делают ставку на игроков Бундеслиги, то мексиканцы, за неимением собственного сильного чемпионата, с удовольствием пользуется такими благами. В этом году больше половины игроков в заявке – 12 из 23, будут представлять клубы Европы. Хотя, игроков Топ-клубов, с именами уровня звезд мирового футбола, мексиканцам явно не хватает. Главной звездой сборной Мексика в нынешнем составе станет бывший игрок «Барселоны» 39-летний Рафаэль Маркес. Он повторит рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса по количеству участий в чемпионатах мира. Он уже ездил на чемпионаты мира 2002, 2006, 2010 и 2014, а мундиаль в России станет для него пятым.

В отборочном турнире к ЧМ-2018 сборная Мексики уверенно и досрочно выиграла групповой турнир, позволив себе даже проиграть в заключительном и ничего не значившем с турнирной тачки зрения матче команде Гондураса. Таким образом, мексиканцы попали на свой седьмой чемпионат мира подряд. С 1994 по 2014 годы команда неизменно преодолевала групповой этап и, столь же неизменно, выбывала в 1/8 финала. Сможет ли она повторить этот результат в 2018-м? Сомнительно… Но матч последнего 3-го тура группового этапа со сборной Швеции – 27 июня в Екатеринбурге – станет одним из интереснейших на ЧМ, с точки зрения турнирной борьбы.

Состав сборной Мексики:

Вратари: Гильермо Очоа (Стандард), Хесус Корона (Крус Асуль), Альфредо Талавера (Толука);

Защитники: Эдсон Альварес (Америка), Уго Айяла (Тигрес), Хесус Гальярдо (УНАМ), Мигель Лаюн (Севилья), Эктор Морено (Реал Сосьедад), Диего Рейес (Порту), Карлос Сальседо (Айнтрахт), Рафаэль Маркес (Атлас);

Полузащитники: Марко Фабиан (Айнтрахт), Хонатан дос Сантос (Лос-Анджелес Гэлакси), Андрес Гуардадо (Бетис), Эктор Эррера (Порту), Хавьер Акино (Тигрес).

Нападающие: Джовани дос Сантос (Лос-Анджелес Гэлакси), Хесус Корона (Порту), Хавьер Эрнандес (Вест Хэм Юнайтед), Рауль Хименес (Бенфика), Ирвин Лосано (ПСВ), Орибе Перальта (Америка), Карлос Вела (Лос-Анджелес).

Прогноз – 3-е место в группе.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи также является завсегдатаем мировых первенств. Если в ранние годы команда либо не участвовала в турнире вообще, либо не преодолевала квалификационный турнир – за исключением ЧМ-1954 в Швейцарии, где сыграла 2 матча в первом раунде, которые проиграла с общим счетом 0:16, то начиная с 1986 года команда уже 8 раз подряд участвовала в Мундиалях, а турнир в России станет для нее уже девятым подряд.

При этом, по-настоящему большой успех к команде пришел лишь однажды. В 2002 году турнир проходил в Японии и Южной Корее и, в отличие от второй команды-хозяйки, корейцы ведомые знаменитым голландским тренером Гусом Хиддинком дошли до полуфинала и заняли итоговое 4-е место. Стоит ли говорить о том, насколь значимым со всех точек зрения стал этот турнир. Даже с социальной, когда корейцы называли своих детей именами ГусХиддинк. Популяризация футбола в стране невероятно подскочила, но тот успех остался локальным. Тренер выполнил свою миссию и уехал, а вот дальнейшее развитие футбола в стране затормозилось – результаты не улучшились ни на йоту.

На ЧМ-2010 в ЮАР команда преодолела групповой этап и вышла в 1/8 финала, где и проиграла, а на всех остальных турнирах, что до Хиддинка, что после, она с завидным постоянством играла в групповом этапе, после которого и выбывала из борьбы.

В этом году команду также мало кто видит в элите мирового футбола. Наоборот, аналитики букмекерских контор ей прогнозируют роль стабильного аутсайдера группового турнира. И даже хотя бы одна ничья в матчах со Швецией или Мексикой (про игру с Германией тут и говорить нечего) станет локальной мини-сенсацией Мундиаля в России.

Состав сборной Южной Кореи:

Вратари: Ким Син Гю (Виссел Кобе), Ким Чжин Хен (Сересо Осака), Чо Хюн В (Тэгу);

Защитники: Ким Ен Гвон (Гуанчжоу Эвергранд), Чан Хен Су (Токио), Чон Сын Хен (Саган Тосу), Юн Ен Сон (Соннам), Про Бан Сук (Чеджу Юнайтед), Ким Мин У (Санджу Санму), Пак Чу Хо (Ульсан Хендэ), Хон Чхоль (Санджу Санму), До Э Хан (Сеул), Ли Ен (Чеджу Юнайтед);

Полузащитники: Ки Сон Ен (Суонси Сити), Чон В Эн (Виссел Кобе), Чу Это Чон (Асан Мугунхуа), Ку Джа Чхоль (Аугсбург), Ли Дже Сон (Чонбук), Ли Син У (Верона), Мун Сон Мин (Инчхон Юнайтед);

Нападающие: Ким Сын Ук (Чонбук), Сон Хин Мин (Тоттенхэм), Хван Хи Чхан (Зальцбург).

Прогноз: 4-е место в группе