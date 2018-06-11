Климкин отреагировал на участие закарпатской футбольной команды в сепаратистском "чемпионате"

Ранее в сети разгорелся скандал из-за поездки украинской футбольной команды из Закарпатья «Kárpátalja» в Лондон на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".

Министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал визит футбольной команды из Закарпатья на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные «успехи» команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств. Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с «дружественным» приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки да и вообще задать еще много вопросов», – написал министр.

Как сообщал УНИАН, в сети разгорелся скандал из-за поездки украинской футбольной команды из Закарпатья «Kárpátalja» в Лондон на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".