Бразильцы в последнем перед ЧМ товарищеском матче разгромили Австрию

Неймар догнал Ромарио по голам за сборную.

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Австрией (3:0) в последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата мира.

В матче, который проходил в Вене, победу гостям принесли точные удары Габриэла Жезуса, Неймара и Филиппе Коутиньо.

Бразильцы владели безоговорочным преимуществом и подошли к чемпионату мира с беспроигрышной серией из 11 матчей подряд.

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Участие в очередном спарринге принял хавбек донецкого "Шахтера" Тайсон, который вышел на замену на 74-й минуте.

Отметим, что Неймар, забивший очередной гол за команду, сравнялся с легендарным Ромарио и вышел на третье место в истории лучших бомбардиров сборной Бразилии.

На втором месте с 62 голами располагается Роналдо, лидирует Пеле, в активе которого 77 голов.

В воскресенье, 17 июня, сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Швейцарии.