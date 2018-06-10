ЧМ-2018: Группа Е – Неймар и Ко против «остального мира»

В этой группе, как и во многих других, сформировавшихся по итогам жеребьевки Мундиаля-2018, есть свой явный лидер, середняки, которые будут бороться за 2-е место и заветную путевку в плей-офф, а также команда, которую очень редко увидишь на большой мировой арене. Здесь уже не поспоришь с букмекерами, которые видят в Бразилии явных фаворитов. Впрочем, и Швейцарию аналитики контор считают ведущей командой в противостоянии с Сербией. И только команде Коста-Рики все конторы безоговорочно отдают последнее 4-е место в группе.

Тем не менее, и в этой группе есть свои загадки, интриги и «подводные камни». Взять хотя бы тех же бесспорных фаворитов из Бразилии. Мундиаль – это очень сложный турнир длиною чуть более чем в месяц, когда тренер должен рассчитать пик формы к решающим матчам, а остальные временные отрезки провести без существенного спада. Бразильцы известны тем, что могут «валять дурака» значительную часть матча, а решить судьбу игры 5-10 минутной «вспышкой». Как это получится у них в матчах нынешнего группового турнира – особенно в игре со сборной Швейцарии, которая в последнее время совершила большой прогресс и получила ряд качественных игроков мирового уровня – узнаем совсем скоро.

Бразилия

Сборная Бразилии является не только самой успешной национальной футбольной командой – 5-кратный чемпион мира, но и единственной сборной, которая участвовала во всех 20-ти Мундиалях, проводившихся в истории мирового футбола. При этом, сразу 9 из этих турниров стали медальными для команды. Ведь помимо 5 побед, бразильцы также по два раза завоевывали серебряные и бронзовые медали. Вот только на предыдущем ЧМ-2014 – особенном для команды – у себя дома в Бразилии – оконфузились на глазах у собственной публики. В полуфинале против команды Германии они проиграли, ни много, ни мало, со счетом 1:7, а затем уступили и в матче за 3-е место, оставшись вообще без наград.

Впрочем, местные футбольные чиновники особо долго не горевали, рассудив, что это хороший урок впрок и, с присущим южноамериканцам оптимизмом, зачеркнули очередную страничку истории, уходя в будущее. А то самое будущее, кстати, стало куда более радужным. Уже в отборе к ЧМ-2018, в турнире 10 национальных сборных Южной Америки, бразильцы выглядели более чем убедительно, выиграв турнир, как говорится, «за явным преимуществом». Бразильцы набрали 41 очко, что было на 10 больше, чем у ближайшего конкурента в таблице из Уругвая (31), и на 13 - чем у заклятых «друзей-соперников» из Аргентины (28).

Только вот с внутренним турниром – Кубком Америки – у бразильцев тоже никак не ладится. После четырех побед из пяти возможных в период с 1997 по 2007 годы, команда никак не может завоевать хотя бы серебренную-бронзовую медаль в последнее десятилетие. В 2011 и 2015 годах команда оступалась на стадии ¼ финала, а в 2016-м году не вышла даже из группы. Кстати, следующий Кубок Америки состоится в 2019-м именно в Бразилии. Турнир, который будет очень важным для хозяев.

В нынешнем составе команды особняком стоит нападающий французского «Пари-Сен-Жермен» Неймар, который в нападении сыграет вместе с Дугласом Костой из «Ювентуса» и, разумеется, Тайсоном из донецкого «Шахтера». Но, не стоит забывать и о победителях трофея Лиги чемпионов-2018 в составе мадридского «Реала» защитнике Марсело и полузащитнике Каземиро. Также, безусловно, достойны отдельного упоминания, игроки «Барселоны» Фелиппе Коутиньо и Паулиньо и два английских легионера - Фернандиньо из «Манчестер Сити» и «Виллиане» из «Челси», которых мы прекрасно помним по выступлениям за «Шахтер».

Состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон (Рома, Италия), Эдерсон (Манчестер Сити, Англия), Кассиу (Коринтианс)

Защитники: Данилу (Манчестер Сити, Англия), Фагнер (Коринтианс), Марселу (Реал, Испания), Филипе Луис (Атлетико, Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба – ПСЖ, Франция), Миранда (Интер, Италия), Педру Жеромел (Гремиу)

Полузащитники: Каземиру (Реал, Испания), Фернандинью (Манчестер Сити, Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба – Барселона, Испания), Фред (Шахтер, Украина), Ренату Аугусту (Бэйцзин Гоань, Китай), Виллиан (Челси, Англия)

Нападающие: Дуглас Коста (Ювентус, Италия), Неймар (ПСЖ, Франция), Тайсон (Шахтер, Украина), Габриэл Жезус (Манчестер Сити, Англия), Роберту Фирмину (Ливерпуль, Англия)

Прогноз – ½ финала, 3-е место.

Швейцария

На фоне россыпи достижений бразильцев даже их главный конкурент по группе команда Швейцарии смотрится куда как менее скромно. На счету этой команды 10 участия в финальной части Мундиаля из 20 турниров – ровно половина. А самым высоким турнирным достижением является выход в четвертьфинал самых ранних ЧМ 1934, 1938 и 1950 годов. Первый ЧМ, как известно, прошел в 1930-м году. Впрочем, назвать эти четвертьфиналы «достижениями» можно с большой натяжкой, с учетом количества команд, которые участвовали в первых турнирах. В дальнейшем же, швейцарцы очень часто оказывались за бортом финальных стадий ЧМ, а на трех последних турнирах в Германии-2006 и Бразилии-2014 доходили только до 1/8 финала, а на ЧМ-2010 не преодолели даже групповой этап.

Не менее печальная история у команды и с континентальными первенствами. Они играли на групповых этапах четырех Евро – в 1996-м, 2004-м, 2008-м и 2016-м годах и лишь раз преодолели первую стадию финальной части соревнований и дошли до 1/8 финала – в 2016-м, во Франции.

Впрочем, нынешняя сборная Швейцарии уже далеко не та, что была еще во второй половине прошлого века. Сейчас команда почти завсегдатай крупных мировых турниров, а в ее составе достаточно мастеровитых игроков из лучших клубных команд Старого Света. Капитаном сборной Швейцарии является Стефан Лихштайнер из итальянского «Ювентуса» (Турин), а компанию на поле ему составляют Рикардо Родригес («Милан», Италия), Гранит Джака («Арсенал», Лондон, Англия), Джердан Шакири («Сток Сити», Англия). В основном, игроки сборной Швейцарии представляют клубы «второго эшелона» чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии. То бишь, добротная мастеровитая команда, без особых амбиций, но и своего не упустит. Правда, с учетом того, что по турнирной сетке она в 1/8 финала теоретически выходит на Германию, особых перспектив у этой сборной Швейцарии также не видно.

Состав сборной Швейцарии:

Вратари: Роман Бюрки (Боруссия, Дортмунд, Германия), Ивон Мвого (РБ Лейпциг, Германия), Янн Зоммер (Боруссия, Менхенгладбах, Германия);

Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия, Дортмунд, Германия), Йоан Джуру (Антальяспор, Турция), Нико Эльведи (Боруссия, Менхенгладбах, Германия), Михаэль Ланг (Базель, Швейцария), Штефан Лихтштайнер (Ювентус, Италия), Жак-Франсуа Мубандже (Тулуза, Франция), Рикардо Родригес (Милан, Италия), Фабиан Шер (Депортиво, Ла-Корунья, Испания);

Полузащитники: Валон Бехрами (Удинезе, Италия), Блерим Джемаили (Болонья, Италия), Желсон Фернандеш (Айнтрахт, Германия), Ремо Фройлер (Аталанта, Италия), Джердан Шачири (Сток Сити, Англия), Гранит Джака (Арсенал, Англия), Стивен Цубер (Хоффенхайм, Германия), Денис Закария (Боруссия, Менхенгладбах, Германия);

Нападающие: Йосип Дрмич (Боруссия, Менхенгладбах, Германия), Бриль Эмболо (Шальке, Германия), Марио Гавранович (Динамо, Загреб, Хорватия), Харис Сеферович (Бенфика, Португалия).

Прогноз – 2-е место в группе, 1/8 финала.

Сербия

Формально сборная Сербии по футболу существует с 16 августа 2006 года. В этот день команда провела свой первый в истории матч против команды Чехии, обыграв соперника в гостях со счетом 3:1. За минувшие 12 лет команда ни разу из трех попыток не квалифицировалась на чемпионат Европы – в 2008-м, 2012-м и 2016-м годах, и однажды выступала на ЧМ-2010 в ЮАР, где заняла последнее 4-е место в группе. Нынешний Мундиаль станет вторым для сербской команды.

Что же касается выступлений сборной Югославии (1930-1990) и команды Сербии и Черногории (1994-2006), то тут история, конечно же, будет побогаче. Команда становилась и финалистом чемпионата Европы 1960 и 1968 годов, и призером чемпионата мира (1930, 1962). Впрочем, все это дела давно минувших дней.

В нынешнем отборочном турнире сборной Сербии немного повезло с жеребьевкой турнира. В соперниках у команды не было ни одного «гранда», а весьма скромные, как и сами сербы, команды Ирландии, Уэльса, Австрии, Грузии и Молдавии. Свой шанс в этой скромной компании сербы использовали сполна, выиграв более половины матчей – 6 из 10, и заняв 1-е место в группе. Еще три ничьи, при единственном поражении, принесли команде 21 очко в итоговой турнирной таблице и прямую путевку на чемпионат мира. Столь убедительно в квалификационных соревнованиях балканская команда не выступала уже давным давно.

Разумеется, надеяться на такой же благоприятный жребий в группе финальной части ЧМ сербам было бессмысленно. А потому, их заранее причисляли к тем, что будет аутсайдером Мундиаля. Ну, или, разве что, командой-сенсацией мирового футбола, коей в последние годы является сборная Исландии. Впрочем, матч у Коста-Рики команда Младена Крстаича наверняка выиграет. А дальше… Аппетит, как известно, приходит во время игры. И кто знает, не станем ли мы свидетелями самой большой сенсации современного мирового футбола 27 июня, когда в игре последнего тура Группы Е сойдутся команды Сербии и Бразилии…

Состав сборной Сербии:

Вратари: Владимир Стойкович (Партизан), Марко Дмитрович (Эйбар, Испания), Предраг Райкович (Маккаби Тель-Авив, Израиль).

Защитники: Александар Коларов (Рома, Италия), Бранислав Иванович (Зенит, Россия), Душко Тошич (Гуанчжоу Фули, Китай), Антонио Рукавина (Вильярреал, Испания), Милош Велькович (Вердер, Германия), Милан Родич (Црвена Звезда), Урош Спаич (Краснодар, Россия), Никола Миленкович (Фиорентина, Италия).

Полузащитники: Неманья Матич (Манчестер Юнайтед, Англия), Сергей Милинкович-Савич (Лацио, Италия), Лука Миливоевич (Кристал Пэлас, Англия), Адем Ляич (Торино, Италия), Марко Груйич (Ливерпуль, Англия), Неманья Радонич (Црвена Звезда), Душан Тадич (Саутгемптон, Англия), Филип Костич (Гамбург, Германия), Андрия Живкович (Бенфика, Португалия).

Нападающие: Александар Митрович (Фулхэм, Англия), Александар Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович (Айнтрахт, Германия).

Прогноз – 3-е место в группе.

Коста-Рика

Футбольный мир узнал о сборной Коста-Рики в 1990-м году, когда команда этого государства впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. Да еще и сразу преодолела групповой этап, дойдя до 1/8 финала. До этого она участвовала исключительно в региональных турнирах. Потом мир стал слегка забывать такую команду,пропустившую мировые первенства 1994 и 1998 годов, пока в 2002-м она не вернулась на Мундиаль. На турнире в Южной Корее и Японии команда уже не смогла «зацепиться» за 1/8 финала, а спустя четыре года в Германии-2006 и вовсе заняла 4-е последнее место в группе. ЧМ-2010 в ЮАР команда вновь пропустила, а вот в Бразилии-2014 дошла до ¼ финала, что стало ярчайшим достижением. Кстати, после того ЧМ у команды пошли дела в гору и в официальном рейтинге ФИФА. Кто бы в мире и как не относился к классификации Международной федерации футбольных организаций (ФИФА), факт остается фактом - 12 февраля 2015 года Коста-Рика поднялась на 13-ю строчку в рейтинге ФИФА — наивысшее достижение в своей истории.

В отборочном цикле к нынешнему ЧМ -2018 команда Коста-Рики существенно отстала от сборной Мексики (16 очков в 10 матчах, против 21 балла у соперников), но заняла 2-е место, опередив команды Панамы, Гондураса, сенсационной не опавшей на Мундиаль сборной США и Тринидада и Тобаго. При этом коста-риканцы выиграли лишь 4 матча, при 4 ничьих и 2 поражениях.

В составе команды есть звезда мирового футбола вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас. В остальном же подопечные Оскара Рамиреса являются мало чем примечательной средней командой, состав которой должным образом не оценивают ни специалисты, ни аналитики букмекерских контор. Капитан национальной сборной Брайан Руис, выступающий в португальском «Спортинге», Оскар Дуарте из барселонского «Эспаньола», Сельсо Борхес из испанского «Депортиво» (Ла-Корунья) и даже игрок с оригинальным именем и типичной для Коста-Рики фамилией Ельцин Техеда никак не впечатляют букмекеров, строго отведших им последнее 4-е место.

Состав сборной Коста-Рики:

Вратари: Кейлор Навас (Реал, Испания), Парик Пембертон (Алахуэленсе), Леонель Морейра (Эредиано).

Защитники: Кристиан Гамбоа (Селтик, Шотландия), Ян Смит (Норчепинг, Швеция), Рональд Матаррита (Нью-Йорк Сити, США), Брайан Овьедо (Сандерленд, Англия), Оскар Дуарте (Эспаньол, Испания), Джанкарло Гонсалес (Болонья, Италия), Франсиско Кальво (Миннесота Юнайтед, США), Кендалл Уостон (Ванкувер Уайткэпс, MLS), Джонни Акоста (Агилас, Колумбия).

Полузащитники: Давид Гусман (Портленд Тимберз, США), Ельцин Техеда (Лозанна, Швейцария), Сельсо Борхес (Депортиво, Испания), Рэндалл Асофейфа (Эредиано), Родни Уоллас (Нью-Йорк Сити, MLS), Брайан Руис (Спортинг, Португалия), Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос (оба – Саприсса).

Нападающие: Хоан Венегас (Саприсса), Джоэл Кэмпбелл (Бетис, Испания), Марко Уренья (ФК Лос-Анджелес, США).

Прогноз – 4-е место в группе.