ЧМ-2018: Испания обыграла Тунис, Франция сыграла вничью с США в товарищеских матчах

Команды-фавориты Мундиаля-2018 продолжают готовиться к главному турниру года посредством товарищеских матчей.

Сборные Испании и Франции провели в субботу товарищеские матчи в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, в которых Испания обыграла команду Туниса, а сборная Франции - сіграла вничью с США.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

В российском Краснодаре сошлись сборные Испании и Туниса, где единственный голевой момент случился на 84-й минуте. Точный удар нанес Яго Аспас, принесший команде Испании победу с минимальным счетом.

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Во французском Лионе хозяева поля принимали команду США, которая наполовину состояла из игроков молодежного состава и до 77-й минуте проигрывала юнцам. В первом тайме команды играли практически на равных, а на 44-й минуте игрок сборной США Джулиан Грин открыл счет точным ударом.

Впрочем, совершить супер-сенсацию американцам так и не удалось. На 79-й минуте Киллиан Мбаппе сполна использовал потрясающий пас с фланга и поразил сетку ворот американцев. Впрочем, в концовке игры американцы сумели удержать ничью при полном преимуществе хозяев поля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.