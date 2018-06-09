Роналду договорился о снижении суммы выплаты испанским налоговикам до 19 млн. евро

Адвокаты португальца согласились с обвинениями по четырем делам и договорились о выплате штрафа вместо тюремного срока

Форвард Реала Криштиану Роналду договорился с налоговым агентством Испании о выплате штрафа в размере 19 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов.

Адвокаты португальца согласились с обвинениями по четырем делам и договорились о выплате штрафа вместо тюремного срока, сообщает SportArena со ссылкой на El Confidencial.

При этом, окончательное утверждение такого наказания для Роналду возможно лишь после смены правительства, которая состоялась на этой неделе. Перемены в руководстве Испании замедлят процесс, тогда как сам Криштиану хотел уладить вопрос до чемпионата мира-2018.

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Ранее сообщалось, что сторонам не удавалось договориться, поскольку от форварда хотели получить 28 миллионов евро штрафа.

Испанская налоговая обнаружила, что Роналду в 2011-14 годах не заплатил 14,8 миллиона евро в казну, после чего против футболиста было открыто дело.

Еще в прошлом году утверждалось, что Криштиану хочет покинут Реал, а одной из причин стали проблемы с властями по этому вопросу.

В завершившемся сезоне 33-летний бомбардир забил 44 гола в 44 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 13 матчах).