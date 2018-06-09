Реал предложил Роналду зарплату ниже Месси и Неймара

В лучшем случае португалец заработает 32,5 миллиона евро за сезон.

Мадридский Реал сделал предложение Криштиану Роналду по новому контракту.

Мадридцы готовы платить 33-летнему футболисту 25 миллионов евро в год плюс возможные бонусы в размере 7,5 миллионов евро, сообщает SportArena со ссылкой на AS и радио Cadena.

Однако заработать полную сумму португальцу будет непросто: 2 и 1,5 миллиона из них полагаются за победы в Лиге чемпионов и Примере, по одному — за Кубок Испании, и победы в номинация The Best FIFA и Золотой мяч.

Еще по полмиллиона евро звездный форвард сможет заработать, если проведет определенное количество матчей и по итогам сезона станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Даже с учетом бонусов это меньше, чем получают Лионель Месси в Барселоне и Неймар в ПСЖ, что категорически не устраивает лидера мадридцев.

Накануне СМИ сообщали, что президент Реала Флорентино Перес раздражен вымогательством Роналду и готов его продать, а также ускорить подписание Неймара.