ЧМ-2018: Группа D – великий Лео Месси и все остальные

Эта группа видится одной из самых сложных на предстоящем Мундиале, хотя, по мнению букмекеров, команды Аргентины и Хорватии – явные фавориты. С этим сложно поспорить, но нельзя не заметить и другие, не менее очевидные, факторы. Сборная Исландии став автором главной сенсации Евро-2016 не оказалась «калифом на час», а продолжила свои успешные выступления в отборочном цикле к ЧМ-2018. И здесь, в одной группе с командой Хорватии, она сумела занять 2-е место, попутно опередив команду Андрея Шевченко. Да, как мы все помним, в решающем матче отбора украинцы проиграли сборной Хорватии, но раньше были также проигрыши от Исландии. И в итоговой турнирной таблице «викинги» опередили «сине-желтых». Наконец, сборная Нигерии многие годы традиционно считается одной из сильнейших в Африке. А как известно, Черный континент славится крутым нравом своих команд и регулярными сенсациями.

В общем, в этой группе, как все одновременно ясно - букмекерам, так и неясно остальным. По крайней мере, если Аргентина здесь и выглядит явным фаворитом, то уж про Хорватию – в борьбе за 2-е место в итоговой турнирной таблице группы – этого сказать никак нельзя.

А значит, нас ждут зрелищные матчи (даже с участием исландцев) и непредсказуемый исход. Именно то, что и требуется от игр чемпионата мира.

Аргентина

Сборная Аргентины одна из самых стабильных команд чемпионата мира по футболу. В последний раз команды не было среди участников ЧМ в далеком 1970-м, 48 лет назад. Зато эта встряска ей крайне пошла на пользу. На домашнем турнире в 1978-м и в Мексике-1986 «небесно-голубые» стали сильнейшими. А в последних трех турнирах не опускались ниже итоговой восьмерки сильнейших – ¼ финала. Наконец, 4 года назад в Бразилии у Месси и Ко был великолепный шанс выиграть чемпионат мира, но в финале немецкий порядок и прагматизм победил аргентинский хаос и романтизм.

Любопытно, что аргентинцы едва не стали авторами самой громкой сенсации отборочного турнира в Южной Америке – наряду с командами Италии и Нидерландов в Европе. В итоговой турнирной таблице занявших 3-е место Месси и Ко и сборную Чили (6-е место) разделили всего 2 балла – 28 против 26. При этом, напрямую в финал ЧМ выходят лишь четыре лучших команды континента, а сборная с 5-го места в таблице проводит стыковые игры (дома и в гостях) с представителем Океании. Впрочем, в последнем матче аргентинцы обыграли в гостях команду Эквадора (1:3) и решили все свои проблемы в основное время, не прибегая даже к дополнительным играм с командой из Океании. А между тем, Аргентина со своими 28 баллами очень далеко отстала от Бразилии (41) и даже отпустила Уругвай (31).

Сказать что у команды кризис? Скорее, легкая недооценка соперников, класс которых постоянно выравнивается по всему миру, что едва не привело к глобальной катастрофе. Отметим, что в другом официальном турнире той части света – Кубке Америки – в это же время, после ЧМ-2014, сборная Аргентины стабильно доходила до финала, где также стабильно проигрывала сборной Чили. А вот, кстати, 6-е место чилийцев в нынешнем отборочном турнире и непопадание на Мундиаль в Россию это действительно очень большая сенсация.

Но главное, что Месси все-таки едет на чемпионат мира.

Состав сборной Аргентины

Вратари: Науэль Гусман (Тигрес, Мексика), Франко Армани (Ривер Плейт), Вилли Кабальеро (Челси, Англия).

Защитники: Кристиан Ансальди (Торино, Италия), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед, Англия), Маркос Акунья (Спортинг, Португалия), Николас Тальяфико (Аякс, Голландия), Габриэль Меркадо (Севилья, Испания), Николас Отаменди (Манчестер Сити, Англия), Федерико Фасио (Рома, Италия).

Полузащитники: Хавьер Маскерано (Хэбэй Чайна Форчун, Китай), Эвер Банега (Севилья, Испания), Лукас Билья (Милан, Италия), Эдуардо Сальвио (Бенфика), Кристиан Павон (Бока Хуниорс), Максимилиано Меса (Индепендьенте), Анхель Ди Мария (ПСЖ, Франция), Мануэль Лансини (Вест Хэм, Англия), Джовани Ло Чельсо (ПСЖ, Франция).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона, Испания), Пауло Дибала (Ювентус, Италия), Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Англия), Гонсало Игуаин (Ювентус, Италия).

Прогноз – 1-е место в группе, ½ финала, итоговое 3-е место

Хорватия

Сборная Хорватии считается одной из самых успешных команд мирового футбола среди «молодых». После разделения Югославии, уже в первом же своем крупном турнире – Евро-1996 – команда дошла до четвертьфинала. А на дебютном для себя чемпионате мира-1998 во Франции «клетчатые» и вовсе взяли бронзовые медали – итоговое 3-е место и невиданный фурор, произведенный на мировое футбольное сообщество.

С тех пор медалей не было, но стабильное участие в мировых первенствах, на групповом турнире, и регулярные выходы в плей-офф Евро не позволяют сомневаться в силе хорватской команды, как середняка мирового футбола. За все 24 года (после ЧМ-1994), что команда представлена на мировой арене, она пропустила только два крупных турнира – Евро-2000 и ЧМ-2010. И в Россию «клетчатые» едут как полноправные завсегдатаи подобных соревнований.

К тому же, здесь им относительно повезло с группой. С исландцами они недавно играли в отборочном турнире и изучили соперника вдоль и поперек – по разу проиграв и выиграв, а сборную Нигерии уж как-нибудь…

Команда Хорватии на нынешний ЧМ везет довольно мастеровитый коллектив, в котором находятся места и звездам ведущих клубов европейского футбола – даже нынешним обладателям еврокубков. Так в защите, одним из партнеров игрока киевского «Динамо» Йосипа Пиварича станет Шиме Врсалько – победитель Лиги Европы в составе испанского «Атлетико» из Мадрида. А вот линия полузащиты выглядит более чем солидно. К игроку «Барселоны» Ивану Рактитичу тут добавляется дуэт победителей Лиги чемпионов из «Реала» (Мадрид) – Матео Ковачич и Лука Модрич, который и является капитаном хорватской команды. А в нападении будут феерить игроки итальянских клубов-грандов – «Интернационале», «Милана» и «Ювентуса», соответственно, - Иван Перишич, Никола Калинич и Марио Манджукич.

Единственное, что беспокоит в этом всем великолепном созвездии игроков, так это отсутствие «духа победителей» у сборной Ховатии. Ведь после той пресловутой «бронзы» ЧМ-1998 во Франции, команда трижды играла в финальных частях Мундиаля (кроме турнира в ЮАР-2010) и ни разу не выходила из группы в плей-офф, Разумеется, мастеров из команд испанских-итальянских клубов-грандов нестоит учить, как побеждать на крупных турнирах. Но… Сомнения в способностях игроков хорватской сборной показать достойный результат будут оставаться, по крайней мере, до конца группового этапа турнира.

Состав сборной Хорватии:

Вратари: Даниэль Субашич (Монако), Ловре Калинич (Гент), Доминик Ливакович (Динамо, Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука (Локомотив), Домагой Вида (Бешикташ), Иван Стринич (Сампдория), Деян Ловрен (Ливерпуль), Шиме Врсалько (Атлетико), Йосип Пиварич (Динамо, Киев), Тин Едвай (Байер), Дуйе Чалета-Цар (Зальцбург);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – Реал), Иван Ракитич (Барселона), Милан Бадель (Фиорентина), Марсело Брозович (Интер), Филип Брадарич (Риека);

Нападающие: Марио Манджукич (Ювентус), Иван Перишич (Интер), Никола Калинич (Милан), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Марко Пьяца (Шальке), Анте Ребич (Айнтрахт).

Прогноз – 2-е место в группе, ¼ финала.

Исландия

Команда Исландии один из главных ньюсмейкеров последних двух лет в мировом футболе в номинации «открытие». До 2016-го сборная этого островного государства никогда не выступала на крупных международных соревнованиях в финальной стадии, ограничиваясь исключительно отборочными турнирами. Но все перевернул отбор к чемпионату Европы 2016 года. А главное – сам финальный турнир.

Сначала в отборочном турнире исландцы заняли 2-е место уступив только команде Чехии, но обойдя в турнирной таблице такие мощные команды как Турция и… Нидерланды, чья команда финишировала на позорно низком для себя 4-м месте. При этом, Чехия была повержена в Рейкьявике со счетом 2:1, Турция – 3:0, а Нидерланды – 2:0. Команда выиграла все три домашних матча у главных конкурентов по группе, но сыграли вничью со сборными Казахстана (0:0) и Латвии (2:2). Наконец, команда Нидерландов проиграла Исландии еще и домашний матч – со счетом 0:1.

Набрав 20 очков в итоговой турнирной таблице группы, сборная Исландии вышла в финальный турнир и это уже была сенсация. Но феерические исландцы и не думали останавливаться. Уже на самом Евро исландцы сыграли на групповом этапе вничью с будущими чемпионами Европы, португальцами и командой Венгрии (по 1:1), обыграли Австрию (2:1), вышли в плей-офф со 2-го места в группе, где в 1/8 финала одолели сотворили главную супер-сенсацию турнира двухлетней давности, переиграв команду Англии – 2:1. Мы все наверняка до сих пор вспоминаем работу на грани истерики телекомментатора исландского канала на том матче. Наконец, в четвертьфинале сказка была прервана самым жесточайшим образом. На арене Стад-де-Франс в пригороде Парижа Сен-Дени хозяева Евро французы вволю покуражились над дерзким новичком крупных турниров, «отгрузив» в их ворота целых пять голов – 5:2.

Если кто и подумал, что на этом исландская сказка закончилась на долгие годы, то уж точно не сами игроки команды. Спустя пару месяцев стартовал отбор к ЧМ-2018, где исландцы продолжали творить чудеса. Они выиграли все пять домашних матчей – в том числе, против команд Хорватии и Украины. Проиграли в гостях только командам Хорватии и, теперь уже сенсационно, аутсайдеру-дебютанту мирового футбола из Косово, дважды сыграли вничью (в том числе, в Киеве) и крупно обыграли Турцию. В итоговой таблице – 22 очка, 1-е место и прямая путевка в финал, минуя «стыки».

Да, в сборной Исландии АБСОЛЮТНО нет звезд, игроков мирового калибра, представителей клубов-грандов. Но это фантастическая команда, которая готова именно своим духом «порвать» кого угодно и в любой ситуации. И ей не нужна для этого никакая дополнительная мотивация. Сами соперники – будь то Англия, Португалия или Хорватия – становятся для них главной мотивацией и прекрасным раздражителем.

Будет ли продолжение серии сенсаций сборной Исландии на мировых полях? Узнаем совсем скоро…

Состав сборной Исландии:

Вратари: Ханнес Халльдоурссон (Рандерс, Дания), Рунар Рунарссон (Норшелланн, Дания), Фредерик Шрам (Роскилле, Дания).

Защитники: Ари Скуласон (Локерен, Бельгия), Хердюр Магнуссон (Бристоль Сити, Англия), Рагнар Сигурдссон (Ростов, Россия), Кари Арнасон (Абердин, Шотландия), Хольмар Эйольфссон (Левски, Болгария), Сверрир Ингасон (Ростов, Россия), Биркир Сэварссон (Валюр, Исландия), Самуэль Фридьоунссон (Волеренга, Норвегия).

Полузащитники: Гюльфи Сигурдссон (Эвертон, Англия), Арон Гуннарссон (Кардифф Сити, Уэльс), Эмиль Хадльвредссон (Удинезе, Италия), Биркир Бьярнасон (Астон Вилла, Англия), Йоханн Гудмундссон (Бернли, Англия), Олафур Скуласон (Карабюкспор, Турция), Арнор Траустасон (Мальме, Швеция), Рюрик Гисласон (Зандхаузен, Германия).

Нападающие: Альвред Финнбогасон (Аугсбург, Германия), Бьорн Сигурдарсон (Ростов, Россия), Йон Бедварссон (Рединг, Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Голландия).

Прогноз – 3-е место в группе.

Нигерия

Сборная Нигерии - одна из сильнейших команд Черного континента, стабильный участник чемпионатов мира последних лет, и такой же стабильный участник плей-офф. Судите сами, за последние 24 года – с чемпионата мира-1994 в США, команда приняла участие в 5 чемпионатах мира из 6, пропустив только Мундиаль-2010, и трижды выходила в плей-офф турнира. При этом, все время в 1/8 финала выбывала из борьбы. Совершить громкую сенсацию (хотя бы, выйти в четвертьфинал), команде ни разу не удалось. Но, главный козырь африканской команды – стабильность – всегда при ней. В частности, на первом в истории Африки домашнем ЧМ-2014 в ЮАР сборная Нигерии дошла до той самой 1/8 финала.

Наконец, команда является 3-кратным чемпионом главного континентального турнира - Кубка Африки. В последний раз нигерийцы этот трофей выигрывали в 2013-м году. Главным минусом нынешней сборной Нигерии является отсутствие результата. После выигрыша Кубка Африки-2013 и 1/8 финала ЧМ-2014 сборная Нигерии… не смогла квалифицироваться на два ближайших континентальных турнира, пропустив Кубок Африки в 2015-м и 2017-м годах. Впрочем, главную свою задачу – по выходу в финальный турнир ЧМ-2018 нигерийцы все-таки выполнили.

И почему бы им теперь не прервать свою затянувшуюся серию неудач на ЧМ-2018…

Состав сборной Нигерии:

Вратари: Икечукву Эзенва (Эньимба), Фрэнсис Узохо (Депортиво, Испания), Дэниэл Акпейи (Чиппа Юнайтед, ЮАР);

Защитники: Абдуллахи Шеху, Уильям Трост-Эконг (оба – Бурсаспор, Турция), Тайрон Эбейи (Ден Хаг, Нидерланды), Ува Элдерсон Эчиеджиле (Серкль Брюгге, Бельгия), Брайан Идову (Амкар, Россия), Чидози Авазьем (Нант, Франция), Леон Балогун (Майнц, Германия), Кеннет Омеруо (Касымпаша, Турция);

Полузащитники: Джон Оби Микел (Тяньцзинь Тэда, Китай), Огеньи Онази (Трабзонспор, Турция), Оньинье Уилфред Ндиди (Лестер Сити, Англия), Джон Огу (Хапоэль Беэр-Шева, Израиль), Уче Агбо (Стандард, Бельгия), Джоэл Оби (Торино, Италия);

Нападающие: Ахмед Муса (ЦСКА, Россия), Келечи Ихеаначо (Лестер Сити, Англия), Виктор Мозес (Челси, Англия), Одион Игало (Чанчунь Ятай, Китай), Алекс Ивоби (Арсенал, Англия), Симеон Нванкво (Кротоне, Италия).

Прогноз – 4-е место в группе.