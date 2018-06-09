Бразилец Че Че стал игроком киевского "Динамо"

Контракт с футболистом подписан сроком на 5 лет.

Футбольный клуб «Динамо» Киев достиг соглашения с бразильским ФК «Палмейрас» о трансфере 25-летнего центрального полузащитника Че Че.

Данило дас Невес Пиньейро, более известный как Че Че, подписал контракт с сроком на пять лет, сообщает официальный сайт "Динамо".

В «Динамо» Че Че будет выступать под игровым номером «6».

Новичок «бело-синих» родился 30 августа 1992 года в Сан-Паулу. Профессиональную карьеру начал в 2011 году. Кроме «Палмейраса» выступал за бразильские клубы «Аудакс», «Гуаратингета», «Понте Прета» и «Боа».

"Прежде всего, стать чемпионом вместе с «Динамо». Хочу поблагодарить всех болельщиков за сообщения, теплые слова, которые они мне уже написали. Теперь я должен оправдать их надежды на футбольном поле. Я могу играть на любой позиции в середине поля. Мне комфортно, когда моя команда контролирует мяч, люблю работать с мячом. Всегда подключаюсь к атакам, но и отрабатываю в защите", - отметил игрок в первом интервью клубной пресс-службе после подписания контракта.