Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018 (видео)

Клип известного режиссера Гая Ричи снимался на киевских Березняках, но подписали это как Россия.

Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple.

Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет летом в России, передает Громадське.

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По сюжету в ролике рассказывается о мальчике Андрее - "надежде российского футбола". Он набивает мяч дома и во дворе спального района, который представлен как Россия.

В то же время, эпизоды на видео с мальчиком снимали в спальном районе Киева Березняки, возле озера Тельбин. Съемки проходили 26-27 апреля.

О том, что снимали ролик в Киеве свидетельствует также то, что во время съемок на кухне квартиры на холодильнике видно наклейки - на одной на украинском языке написано "С днем влюбленных", а вторая содержит логотип украинского производителя молочной продукции.

Как сообщал УНИАН, Гай Ричи снял проморолик к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В качестве актеров в нем снялись легенды футбола, лидеры сборных и парочка дворовых ребят.

Напомним, ранее аналогичный конфуз произошел у авиакомпании Lufthansa, которая также подготовила рекламный ролик о России к Чемпионату мира по футболу, однако съемки видео проходили в Киеве на Русановке (рядом с Березняками). Впоследствии авиакомпания удалила видео и извинилась.

Немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил со ссылкой на участников создания рекламы, что Lufthansa в своем ролике к ЧМ-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.