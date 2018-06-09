Режиссер Гай Ричи выдал Киев за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018 (видео)
Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для компании Beats by Dr. Dre, которая была основана американским рэпером Dr. Dre и является подразделением корпорации Apple.
Сам видеоролик приурочен к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдет летом в России, передает Громадське.
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По сюжету в ролике рассказывается о мальчике Андрее - "надежде российского футбола". Он набивает мяч дома и во дворе спального района, который представлен как Россия.
В то же время, эпизоды на видео с мальчиком снимали в спальном районе Киева Березняки, возле озера Тельбин. Съемки проходили 26-27 апреля.
О том, что снимали ролик в Киеве свидетельствует также то, что во время съемок на кухне квартиры на холодильнике видно наклейки - на одной на украинском языке написано "С днем влюбленных", а вторая содержит логотип украинского производителя молочной продукции.
Как сообщал УНИАН, Гай Ричи снял проморолик к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. В качестве актеров в нем снялись легенды футбола, лидеры сборных и парочка дворовых ребят.
Напомним, ранее аналогичный конфуз произошел у авиакомпании Lufthansa, которая также подготовила рекламный ролик о России к Чемпионату мира по футболу, однако съемки видео проходили в Киеве на Русановке (рядом с Березняками). Впоследствии авиакомпания удалила видео и извинилась.
Немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил со ссылкой на участников создания рекламы, что Lufthansa в своем ролике к ЧМ-2018 в РФ выдала Киев за Москву, потому что в России было трудно получить разрешение на съемку.