Рецепт для победы на ЧМ — мастурбация: жена вратаря сборной Португалии дала совет игрокам

У врача-сексолога Веры Рибейро, которая является женой голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу, есть свое видение о достижении успеха команды на ЧМ.

Супруга голкипера сборной Португалии по футболу Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала книгу, в которой представлено исследование о личной жизни футболистов.

С ее помощью она обратилась к главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу с предложением разрешить игрокам мастурбировать перед поединками, сообщает SportArena.

Жена Патрисиу уверена, что воздержание от половой активности негативно повлияет на стрессоутойчивость игроков в столь непростой период, как чемпионат мира.

30-летний вратарь оказался в заявке португальской сборной на мундиаль.

На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе В, где ее соперниками станут Испания, Марокко и Иран.