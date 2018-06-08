Рецепт для победы на ЧМ — мастурбация: жена вратаря сборной Португалии дала совет игрокам
17:15, 08 июня 2018Футбол
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У врача-сексолога Веры Рибейро, которая является женой голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу, есть свое видение о достижении успеха команды на ЧМ.
Игрокам сборной Португалии рекомендую мастурбировать перед матчами / Reuters
Супруга голкипера сборной Португалии по футболу Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала книгу, в которой представлено исследование о личной жизни футболистов.
С ее помощью она обратилась к главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу с предложением разрешить игрокам мастурбировать перед поединками, сообщает SportArena.
Жена Патрисиу уверена, что воздержание от половой активности негативно повлияет на стрессоутойчивость игроков в столь непростой период, как чемпионат мира.
30-летний вратарь оказался в заявке португальской сборной на мундиаль.
На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе В, где ее соперниками станут Испания, Марокко и Иран.
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