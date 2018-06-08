Рецепт для победы на ЧМ — мастурбация: жена вратаря сборной Португалии дала совет игрокам

17:15, 08 июня 2018
Футбол
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Игрокам сборной Португалии рекомендую мастурбировать перед матчами / Reuters

Супруга голкипера сборной Португалии по футболу Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала книгу, в которой представлено исследование о личной жизни футболистов. 

С ее помощью она обратилась к главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу с предложением разрешить игрокам мастурбировать перед поединками, сообщает SportArena.

Жена Патрисиу уверена, что воздержание от половой активности негативно повлияет на стрессоутойчивость игроков в столь непростой период, как чемпионат мира.

30-летний вратарь оказался в заявке португальской сборной на мундиаль.

На чемпионате мира сборная Португалии сыграет в группе В, где ее соперниками станут Испания, Марокко и Иран.

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Теги: #ЧМ-2018#методы достижения успеха в футболе ЧМ