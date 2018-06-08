ЧМ-2018: Группа С - с одним ведомым, двумя середняками и «темной лошадкой»

Команды Австралии, Дании и Перу будут бороться за вторую путевку в плей-офф с приблизительно равными шансами. Но каждая из них практически не имеет шансов ужа в самом плей-офф, на первой же стадии - 1/8 финала. Ведь коллектив-счастливчик группового турнира в квартете с литерой С, в 1/8 финала попадает на одну из трех команд – Аргентину с Месси, Исландию, которую мы прекрасно помним по триумфальному для нее Евро-2016, а еще лучше по отборочным матчам ЧМ-2018 с командой Украины и всегда сильную и яркую команду Хорватии, такого же нашего соперника по отбору. Тем не менее, это, естественно не отменяет желание всех трех команд бороться за выход в плей-офф.

А там, кто знает. Возможно, это будет рождение новой сказки. Как рождение исландской, два года назад на Евро-2016.

Франция

Сборная Франции традиционно входит в когорту лучших команд Старого Света и является фаворитом любого крупного турнира – будь то чемпионат мира или Европы. Вот только всегда команду причисляют к фаворитам «второго эшелона». Не столь явным как команды Аргентины, Бразилии, Германии или Испании.

И этот прогноз зачастую является весьма точным. После 2000 года сборная Франции лишь дважды отметилась наградами на восьми турнирах – серебром ЧМ-2006 в Германии, и медалью такого же достоинства домашнего Евро-2016. А «золотое» поколение победителей конца ХХ-го века – победители домашнего ЧМ-1998 и последующего Евро-2000 уже давно ушло в прошлое. А главный творец тех успехов Зинедин Зидан сейчас помогает добиваться фантастических успехов совсем другим командам – на клубном уровне. И считается уже одним из лучших тренеров мира.

Тем не менее, серебро домашнего Евро двухлетней давности, когда хозяева турнира проиграли только в решающем матче Криштиану и Ко, не осталось незамеченным прессой и специалистами. На сей раз – прогноз для Франции – исключение из всех правил. Команда наиболее сбалансирована во всех линиях, имеет отличный подбор игроков и готова побеждать – всех и вся. И уже сегодня, до старта турнира, многими расценивается как потенциальный победитель финального матча ЧМ-2018. Конечно, далеко не всеми… Но те специалисты, которые придерживаются подобной точки зрения, не лишены оснований для своих прогнозов.

В составе команды Дидье Дешама, который также как и Зидан, является чемпионом мира и Европы образца 1998-2000 годов, действительно великолепный подбор исполнителей. Вратарь-капитан Уго Льорис, защитники Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Джибрили Сидибе и Люка Эрнандес, хавбеки Поль Погба, Блез Матюиди и Н'Голо Канте, и, наконец, нападающие – Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбапе, Усман Дембеле. Не команда, а сказка. А ведь Дешам никогда не был замечен в диктаторских замашках и слывет отличным психологом, который может поддержать в команде отличный микроклимат. А что еще требуется от тренера в ситуации с ТАКИМ подбором игроков?..

Пожалуй, нет причин не согласиться с теми, кто утверждает, что время сборной Франции вновь пришло. Дешам возглавил команду в июле 2012, сразу после провального для французов украино-польского Евро-2012. И с тех пор проиграл два матча будущим чемпионам. И оба – с одинаковым счетом 0:1 – Германии на ЧМ-2014 в Бразилии и Португалии в финале домашнего Евро-2016.

Пришло время побед, не так ли, Дидье?...

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареола (ПСЖ), Юго Ллорис (Тоттенхэм, Англия), Стив Манданда (Марсель).

Защитники: Лукас Эрнандез (Атлетико, Испания), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Бенжамен Менди (Манчестер Сити, Англия), Бенжамен Павар (Штутгарт, Германия), Адиль Рами (Марсель), Джибриль Сидибе (Монако), Самюэль Юмтити (Барселона, Испания), Рафаэль Варан (Реал, Испания).

Полузащитники: Н'Голо Канте (Челси, Англия), Блез Матюиди (Ювентус, Италия), Стивен Н'Зонзи (Севилья, Испания), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англия), Корантен Толиссо (Бавария, Германия).

Нападающие: Усман Дембеле (Барселона, Испания), Набиль Фекир (Лион), Оливье Жиру (Челси, Англия), Антуан Гризманн (Атлетико, Испания), Тома Лемар (Монако), Кильян Мбаппе (ПСЖ), Флориан Товен (Марсель).

Прогноз – чемпион мира

Дания

Сборная Дании является одной из «темных лошадок» и команд, которые никогда ранее не добивались на Мундиалях НИЧЕГО. Команда и вовсе лишь четырежды играла на мировых первенствах, а наиболее ярким результатом стал ЧМ-1998, где датчане во Франции добрались до четвертьфинала. В этом смысле команда схожа на.. сборную Украины, у которой лучшее достижение – выход в четвертьфинал ЧМ-2006 в Германии. Вот только у сборной Дании история побогаче будет. Да… И нельзя не отметить еще один важнейший фактор.

В 1992-м году сборной Дании несказанно повезло. Игроки уже разъехались по курортам после тяжелейшего клубного сезона и загорали на пляжах Испании, Италии, и разнообразных экзотических островов на океанах, где, собственно, и полагается отдыхать футболистам. И никто из них не подозревал, что в это самое время в кулуарах европейского футбола зреет «революционное» решение дисквалифицировать по политическим причинам команду Югославии. И что пройдет всего пару дней, как их призовет под знамена национальной команды ее главный тренер Рихард Мёллер-Нильсен. Команда, в итоге, была спешно собрана. Вот только в ее состав так и не попал самый знаменитый датский футболист, игрок «Барселоны» Микаэль Лаудруп. Он так и не нашел общий язык с наставником, с которым конфликтовал довольно продолжительное время.

А затем и случилась та самая «датская сказка». Ни шатко, ни валко проведя групповой турнир, но оставив на пару со шведами без полуфинала Англию и Францию, «курортники», как называли сборную Дании, обыграли в полуфинале команду Нидерландов в серии послематчевых пенальти – 2:2 (5:4) и сотворили суперсенсацию в финале, где оставили не у дел саму Бундестим. Немцы проиграли со счетом 0:2, в основное время – как говорится, «без вариантов». А сборная Дании впервые в истории стала чемпионом. Возможно, в первый и последний раз.

В 1995-м команда, на правах чемпиона Европы также выиграла куда менее престижный «товарищеский» Кубок Конфедераций. Наконец, на ЧМ-1998 во Франции команда дошла до четвертьфинала. Но, на этом успехе красной команды закончились на долгие годы вперед. На Евро-2000 она проиграла все три матча и не забила ни одного гола, на ЧМ-2002 вышла в плей-офф, но в 1/8 финала разгромно проиграла Англии – 0:3, на Евро-2004, в четвертьфинале уступила Чехии с тем же счетом 0:3, а отбор ЧМ-2006 команда и вовсе провалила, не попав в финальную часть. Тогда команда игра в одной группе со сборной Украины, начинавшей свой звездный путь.

Затем команда и вовсе пропустила два крупных турнира подряд, но вернулась в строй к украино-польскому Евро-2012. Впрочем, добиться успехов на полях Харькова и Львова, где команда проводила матчи группового этапа, ей так и не удалось. ЧМ-2014 и Евро-2016 команда опять пропустила. И попадание на ЧМ-2018 в современных датских реалиях уже считается успехом.

Шансов на серьезный результат в России у команды особо нет. Но вот с жеребьевкой команде относительно повезло. И выйти из группы ей вполне по силам. В команде с капитаном Симоном Кьером во главе нет ярких звезд, игроков суперклубов. Козырь команды в таком случае традиционен – крепкий костяк, дисциплина, воля к победе. На мастерство здесь рассчитывать особе не приходится.

Состав сборной Дании:

Вратари: Каспер Шмайхель (Лестер, Англия), Фредерик Реннов (Бреннбю), Йонас Лессль (Хаддерсфилд, Англия).

Защитники: Симон Кьер (Севилья, Испания), Андреас Кристенсен (Челси, Англия), Хенрик Далсгор (Брентфорд, Англия), Янник Вестергор (Боруссия М, Германия), Йенс Ларсен (Удинезе, Италия), Матиас Йергенсен (Хаддерсфилд, Англия), Йонас Кнудсен (Ипсвич, Англия).

Полузащитники: Кристиан Эриксен (Тоттенхэм, Англия), Томас Делэйни (Вердер, Германия), Вильям Квист (Копенгаген), Лассе Шене (Аякс, Голландия), Лукас Лерагер (Бордо, Франция), Микаэль Крон-Дели (Депортиво, Испания).

Нападающие: Николай Йоргенсен (Фейеноорд, Голландия), Андреас Корнелиус (Аталанта, Италия), Пионе Систо (Сельта, Испания), Виктор Фишер (Копенгаген), Юссуф Поульсен (Лейпциг, Германия), Мартин Брейтуэйт (Бордо, Франция), Каспер Дольберг (Аякс, Голландия).

Прогноз – 2-е место в группе, вылет в 1/8 финала

Австралия

Как и команда Дании, сборная Австралии лишь четырежды участвовала в ЧМ. Вместе с тем, эта команда много лет доминировала в своем регионе – Океании, а сейчас потихоньку становится «футбольным королем» Азии.

Сборная Австралии выигрывала Кубок Океании в 1980-м, 1996-м, 2000-м и 2004-м годах. Затем команда переключилась на более сложный аналогичный турнир в Азии, покорив его в 2015-м году. Впрочем, все региональные успехи команд в Океании, Азии, Африке и Северной или Центральной Америках совершенно не сулят его обладателям трофеев каких-либо преференций на мировых первенствах. Здесь они, зачастую, становятся обычными статистами, без каких-либо надежд на успехи в обозримом будущем. Фактически, та же ситуация сейчас ложилась и с командой Австралии.

На ЧМ-2010 сборная Австралии заняла 3-е место в группе, не попав в 1/8 финала, а на турнире-2014 в Бразилии и вовсе, проиграла все три матча уже на групповой стадии соревнований. Впервые же австралийцы попали на ЧМ в далеком 1974-м, в Германии. Впрочем, выступила команда там неудачно, разыграв нулевую ничью с Чили и проиграв двум Германиям - восточной ГДР и западной ФРГ. Основу команды составляли только любители, да и сама Австралия не забила ни одного гола. Любопытно, что вернулись на Мундиаль австралийцы только спустя 32 года, в ту же Германию. Именно в 2006-м австралийцы и добились своего главного успеха на Мундиалях – выхода в 1/8 финала. Тогда в в группе команда победила Японию (3:1), проиграла Бразилии (0:2) и сыграла вничью с Хорватией (1:1). А в первом раунде плей-офф – 1/8 финала, проиграл Италии из-за очень спорного пенальти, назначенного арбитром в самой концовке игры – 0:1.

Сможет ли команда Австралии выйти в плей-офф ЧМ-2018? Очень сомнительно. Основания для этого у команды нет никаких. С датчанами они, безусловно, поборются, хотя, у представителей Старого Света шансов, традиционно, поболее.

Состав сборной Австралии:

Вратари: Мэт Райан (Брайтон, Англия), Дэнни Вукович (Генк, Бельгия), Брэд Джонс (Фейеноорд, Голландия).

Защитники: Азиз Бехич (Бурсаспор, Турция), Милош Дегенек (Иокогама, Япония), Мэттью Юрман (Сувон, Корея), Джеймс Мередит (Миллуолл, Англия), Джош Рисдон (Вестерн Сидней), Трент Сэйнсбери (Грассхоппер, Швейцария).

Полузащитники: Миле Единак (Астон Вилла, Англия), Джэксон Ирвайн (Халл Сити, Англия), Робби Крус (Бохум, Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Аарон Муй (Хаддерсфилд, Англия), Томми Рогич (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Тим Кэйхилл (Миллуолл, Англия), Томи Юрич (Люцерн, Швейцария), Мэтью Леки (Герта, Германия), Эндрю Наббут (Урава, Япония), Димитри Петратос (Ньюкасл Джетс), Дэниел Арзани (Мельбурн Сити). Джейми Макларен (Хиберниан, Шотландия).

Прогноз – 3-е место в группе.

Перу

Сборная этой небольшой южноамериканской страны на берегу Тихого океана, пожалуй, является одной из самых загадочных команд турнира. И, уж точно, самой загадочной в группе. На счету перуанцев есть два серьезных, но очень давних достижения на Мундиалях – выступления в четвертьфиналах турнира образца 1970 и 1978 годов. Кстати, команда участвовала всего-то в четырех турнирах. Как и команды Австралии и Дании.

А вот в Кубках Америки команда участвовала почти три десятка раз – 29. И также добилась двух значимых результатов, а именно – побед. Впрочем, эти трофеи перуанцы также завоевывали в далеких 1939 и 1975 годах…

Последний чемпионат мира, в котором команда участвовала, проходил в 1982-м году, в Испании. Там перуанцы ограничились групповым этапом соревнований, где дважды сыграли вничью, забили два гола, но в плей-офф так и не пробились.

С тех пор команды Перу не было на ЧМ долгих 36 лет… Или 8 финальных турниров.

Говорить о каких-то перспективах команды слишком рискованно. Уж очень долго ее не было в числе участников такого крупного турнира. И, наверное, уже само попадание в финальную часть ЧМ является огромным успехом для команды и ее болельщиков.

Состав сборной Перу:

Вратари: Педро Гальесе (Веракрус), Хосе Карвальо (Университарио), Карлос Каседа (Университарио);

Защитники: Луис Адвинкула (Лобос БУАП), Мигель Араухо (Альянса Лима), Альдо Корсо (Университарио), Нильсон Лойола (Мельгар), Кристиан Рамос (Веракрус), Альберто Родригес (Атлетико Хуниор), Андерсон Сантамария (Пуэбла), Мигель Трауко (Фламенго);

Полузащитники: Педро Акино (Лобос БУАП), Вильдер Картахена (Веракрус), Кристиан Куэва (Сан-Паулу), Эдисон Флорес (Ольборг), Паоло Уртадо (Витория), Анди Поло (Портленд Тимберс), Ренато Тапиа (Фейеноорд), Йосимар Йотун (Орландо Сити);

Нападающие: Паоло Герреро (Фламенго), Андре Каррильо (Бенфика), Рауль Руидиас (Морелия), Джефферсон Фарфан (Локомотив).

Прогноз – 4-е место в группе.