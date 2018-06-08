Гай Ричи снял мотивационный проморолик к ЧМ-2018 со звездами мирового футбола (видео)

В клипе снялись звёзды мирового футбола и известные спортсмены — Давид де Хеа, Неймар, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра, Серена Уильямс и Рауль Хименес.

Гай Ричи снял проморолик к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России. В качестве актёров вместо Джейсона Стэтхэма и Винни Джонса в нём снялись легенды футбола, лидеры сборных и парочка дворовых ребят.

В мини-фильме знаменитого британского режиссёра («Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-рольщик») снялись звёзды мирового футбола и известные спортсмены. Среди них — Давид де Хеа, Неймар, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра, Серена Уильямс и Рауль Хименес.

Читайте такжеДо Мадонни повернувся її син від режисера Гая Річі

Ричи снял ролик о том, что нужно идти к своей мечте, даже если растёшь в неблагополучном окружении. Параллельно этому сюжету в фильме рассказываются истории футболистов Гарри Кейна, Неймара, Месута Озила и Бенжамена Менди. Но, несмотря на тему футбола (как и того факта, что ролик служит промо наушникам Beats by Dr. Dre), Гай Ричи остаётся собой.

Видео: Beats by Dre