Итальянский тренер Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал"
10:39, 08 июня 2018Футбол
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Специалист отдает предпочтение своему нынешнему клубу английскому "Челси" из Лондона.
Конте не готов сейчас покинуть английский "Челси" / chelseafc.com
Антонио Конте отклонил предложение испанского «Реала» (Мадрид), который сейчас ищет нового главного тренера после неожиданного ухода Зинедина Зидана.
Итальянский специалист не захотел добровольно расторгать контракт с английским «Челси» (Лондон), который действует до 2019 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на Football-Italia.
Конте надеется получить неустойку от английского клуба в размере 10 млн евро.
Ранее стало известно, что сам лондонский клуб готов отправить Конте в отставку и активно ищет ему замену.
Как сообщал УНИАН, Зидан объявил об уходе из "Реала" 31 мая. Тренер установил с командой уникальное достиженые, выиграв три трофея Лиги чемпионов подряд.
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