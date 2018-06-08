Итальянский тренер Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал"

Специалист отдает предпочтение своему нынешнему клубу английскому "Челси" из Лондона.

Антонио Конте отклонил предложение испанского «Реала» (Мадрид), который сейчас ищет нового главного тренера после неожиданного ухода Зинедина Зидана.

Итальянский специалист не захотел добровольно расторгать контракт с английским «Челси» (Лондон), который действует до 2019 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на Football-Italia.

Конте надеется получить неустойку от английского клуба в размере 10 млн евро.

Ранее стало известно, что сам лондонский клуб готов отправить Конте в отставку и активно ищет ему замену.

Как сообщал УНИАН, Зидан объявил об уходе из "Реала" 31 мая. Тренер установил с командой уникальное достиженые, выиграв три трофея Лиги чемпионов подряд.