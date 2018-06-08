Экс-игрок "Шахтера" Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

09:26, 08 июня 2018
Футбол
198 0
Фред рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы / Reuters

Игрок сборной Бразилии и английского Манчестер Юнайтед Фред получил повреждение лодыжки в столкновении с Каземиро, после чего был вынужден прекратить занятие.

Остаток тренировки футболист просидел с приложенным к лодыжке льдом, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.

Насколько серьезна травма Фреда – пока неясно, игрок пройдет обследование несколько позже. Но до чемпионата мира осталась всего неделя – любое повреждение может выбить игрока из состава.

Читайте такжеЭкс-футболист Шахтера Фред стал игроком Манчестер Юнайтед

Если травма Фреда окажется достаточно серьезной, он станет вторым игроком Бразилии, который пропустит чемпионат мира. В мае серьезную травму получил Дани Алвес, основной правый защитник сборной. Только в среду, 6 июня, он был прооперирован и в окончательную заявку на мировое первенство не попал.

Напомним, Фред в начале недели стал игроком Манчестер Юнайтед, его трансфер из донецкого "Шахтера" обошелся клубу в 60 миллионов евро.

Сборная Бразилии 10 июня сыграет спарринг с Австрией, после чего отправится на чемпионат мира, где ее соперниками в группе будут Швейцария (17 июня), Коста-Рика (22 июня) и Сербия (27 июня).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Бразилии#ЧМ-2018 в России#участники ЧМ-2018 по футболу