Экс-игрок "Шахтера" Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рискует пропустить чемпионат мира.

Игрок сборной Бразилии и английского Манчестер Юнайтед Фред получил повреждение лодыжки в столкновении с Каземиро, после чего был вынужден прекратить занятие.

Остаток тренировки футболист просидел с приложенным к лодыжке льдом, сообщает SportArena со ссылкой на Sky Sports.

Насколько серьезна травма Фреда – пока неясно, игрок пройдет обследование несколько позже. Но до чемпионата мира осталась всего неделя – любое повреждение может выбить игрока из состава.

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Если травма Фреда окажется достаточно серьезной, он станет вторым игроком Бразилии, который пропустит чемпионат мира. В мае серьезную травму получил Дани Алвес, основной правый защитник сборной. Только в среду, 6 июня, он был прооперирован и в окончательную заявку на мировое первенство не попал.

Напомним, Фред в начале недели стал игроком Манчестер Юнайтед, его трансфер из донецкого "Шахтера" обошелся клубу в 60 миллионов евро.

Сборная Бразилии 10 июня сыграет спарринг с Австрией, после чего отправится на чемпионат мира, где ее соперниками в группе будут Швейцария (17 июня), Коста-Рика (22 июня) и Сербия (27 июня).