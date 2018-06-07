ВР не включила в повестку дня постановление о запрете украинским телеканалам транслировать из России ЧМ-2018

Финальная часть Чемпионата мира по футболу-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

Верховная Рада не включила в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины (№8343).

Как передает корреспондент УНИАН, за включение документа в повестку дня проголосовали лишь 142 депутата при необходимом минимальном количестве 226 голосов.

Финальная часть Чемпионата мира по футболу-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, что комитет поддержал проект постановления о запрете украинским телеканалам транслировать матчи финальной части Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.