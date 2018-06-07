Бразильский футболист Че Че вылетел в Киев для подписания контракта с Динамо
17:08, 07 июня 2018Футбол
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Игроку осталось пройти медосмотр в столичном клубе и уладить последние формальности.
Права на Че Че будут принадлежать Динамо на протяжении ближайших 5 лет / Football.ua
25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Че Че вылетел в Киев, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Динамо».
За своего игрока «Палмейрас» получит €4,8 миллиона, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильский портал Terra.
Контракт Че Че с «Динамо» будет рассчитан на пять лет. После подписания соглашения Че Че вернется в Бразилию и присоединится к своей новой команде уже после завершения чемпионата мира-2018.
Всего Че Че провел за «Палмейрас» 112 матчей, где забил 5 мячей. Футболист предпочитает играть на позиции центрального полузащитника, но может сыграть как опорного хавбека, так и правого защитника.
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