Бразильский футболист Че Че вылетел в Киев для подписания контракта с Динамо

17:08, 07 июня 2018
Футбол
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Права на Че Че будут принадлежать Динамо на протяжении ближайших 5 лет / Football.ua

За своего игрока «Палмейрас» получит €4,8 миллиона, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильский портал Terra.

Контракт Че Че с «Динамо» будет рассчитан на пять лет. После подписания соглашения Че Че вернется в Бразилию и присоединится к своей новой команде уже после завершения чемпионата мира-2018.

Всего Че Че провел за «Палмейрас» 112 матчей, где забил 5 мячей. Футболист предпочитает играть на позиции центрального полузащитника, но может сыграть как опорного хавбека, так и правого защитника.

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Теги: #УПЛ#Динамо Киев