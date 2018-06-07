Бразильский футболист Че Че вылетел в Киев для подписания контракта с Динамо

Игроку осталось пройти медосмотр в столичном клубе и уладить последние формальности.

25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Че Че вылетел в Киев, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Динамо».

За своего игрока «Палмейрас» получит €4,8 миллиона, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильский портал Terra.

Контракт Че Че с «Динамо» будет рассчитан на пять лет. После подписания соглашения Че Че вернется в Бразилию и присоединится к своей новой команде уже после завершения чемпионата мира-2018.

Всего Че Че провел за «Палмейрас» 112 матчей, где забил 5 мячей. Футболист предпочитает играть на позиции центрального полузащитника, но может сыграть как опорного хавбека, так и правого защитника.