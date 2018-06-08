ЧМ-2018: Группа В – явные лидеры и явные аутсайдеры

Командам Испании и Португалии в этом квартете будут противостоять более чем скромные Марокко и Иран. И, скорее всего, победитель группы определится уже во второй день Мундиаля, в очном противостоянии Испания-Португалия на стадионе «Фишт» в Сочи. А матч Иран-Марокко может претендовать на звание одного из самых скучных на турнире в целом. Что ж, таковы превратности жребия.

Тем не менее, мы рассмотрим все четыре команды и попытаемся найти ответ на вопрос, за счет чего каждая из четырех команд может претендовать на выход в следующую стадию соревнований – плей-офф.

Португалия

Криштиану Роналду и Ко приедут в Россию в статусе действующих чемпионов Европы. Почетный титул они завоевали два года назад на турнире во Франции и сейчас попытаются сотворить еще одно футбольное чудо. Ведь их победа в Париже именно так и была воспринята практически всем футбольным миром два года назад. Ведь это была их первая победа на чемпионате Европы/мира за всю историю. Ведь ранее команда проходила дальше полуфинала на крупнейших соревнованиях лишь однажды – на домашнем Евро-2004, где в решающем матче сенсационно уступила команде Греции. В остальном, одну бронзу португальцы завоевали на ЧМ-1966 и три – на Евро-1984, 2000 и нашем совместном с Польшей Евро-2012.

Как видно, на ЧМ у сборной Португалии весьма удручающая статистика. Да и в нынешний раз шансов на большой успех у команды, теоретически, не видно. Но именно в этом году, в статусе действующего чемпиона Европы, самая южная национальная команда Европы может попытаться сотворить чудо. Если уж «прорвало» на Евро, то почему бы не попробовать выиграть и ЧМ. Тем более, что лучший футболист мира последних лет Роналду, кстати, как и его главный конкурент Месси, не имеет в своей богатейшей коллекции наград самой главной победы – в Кубке мира.

Кроме Роналду покорять Россию, а вместе с ней и весь футбольный мир, будут еще с десяток звезд мирового калибра из которых можно выстраивается отличная команды – вратарь Руй Патрисиу, защитники Бруну Алвеш, Пепе, Рикарду Перейра, Мариу Руй, хавбеки Жуан Моутинью, Мануэл Фернандэш,Бернарду Силва и Адриэн Силва, нападающие Андре Силва, Рикарду Куарежма.

Конкуренция в составе сборной Португалии на сей раз настоль велика, что в ней не нашлось места даже автору «золотого гола» Евро-2016 Эдеру. Но, тренерский штаб сборной Португалии, наверняка «сам себе не враг» и понимает на что идет. А «зайти» в таком составе команда может очень далеко…

Состав сборной Португалии:

Вратари: Антони Лопеш (Лион, Франция), Бету (Гезтепе, Турция), Руй Патрисиу (Спортинг);

Защитники: Бруну Алвеш (Рейнджерс, Шотландия), Седрик Соареш (Саутгемптон, Англия), Жозе Фонте (Далянь Ифан, Китай), Мариу Руй (Наполи, Италия), Пепе (Бешикташ, Турция), Рафаэл Геррейру (Боруссия Д, Германия), Рикарду Перейра (Порту), Рубен Диаш (Бенфика);

Полузащитники: Адриен Силва (Лестер, Англия), Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью (оба — Спортинг), Жоау Мариу (Вест Хэм, Англия), Жоау Моутинью (Монако, Франция), Мануэл Фернандеш (Локомотив, Россия);

Форварды: Андре Силва (Милан, Италия), Бернарду Силва (Манчестер Сити, Англия), Криштиану Роналду (Реал, Испания), Желсон Мартинш (Спортинг), Гонсалу Гедеш (Валенсия, Испания), Рикарду Куарежма (Бешикташ, Турция).

Прогноз – 1-е место в группе, полуфинал, итоговое 4-е место

Испания

«Золотое время» сборной Испании, которая с 2008 по 2012 годы трижды выигрывала большие турниры, чемпионат мира-2010 и Евро 2008 и 2012, кажется, закончилось именно 1 июля 2012 года на НСК Олимпийский в Киеве. Спустя два года, на ЧМ-2014 в Германии команда не сумела преодолеть групповой этап, а спустя еще 2 года, на Евро-2016, «споткнулась» уже на первом этапе плей-офф, в 1/8 финала. Предпосылок к тому что сегодняшняя сборная Испании сможет вернуться на мировой трон также немного. А фанатов «красной фурии» может радовать лишь тот факт, что команда сможет спокойной вкатится в турнир. После стартовой игры с португальцами у команды будет целых два «игровых дня отдыха», если можно так назвать матчи с командами Марокко и Ирана.

Впрочем, отборочный турнир ЧМ-2018 команда провела более чем впечатляюще. Испанцы выиграли 9 матчей из 10, при одной ничьей (в Италии, 1:1), оставив, попутно, одну из Топ-сборных европейского и мирового футбола – команду Италии – за бортом Мундиаля. С другой стороны – соперники у команд Испании и Италии были «совсем не ахти». К ним в группу попали сборные Албании, Израиля, Македонии и Лихтенштейна. Для сравнения, можжно привести лишь один факт – количество набранных очков командами. У Испании 28 баллов, Италии – 23, остальных команд – от 13 до 11, за исключением Лихтенштейна – 0.

В составе сборной Испании также очень много ярких звезд. Это и вратарь Де Хеа, и тот самый «страшный» защитник Серхио Рамос, которого киевский зритель отлично запомнил по финалу Лиги чемпионов и столкновениям с Салахом и Кариусом, и Карвахаль, и Жорди Альба,И Бускетс, и Алькантра, и Асенсио, и Иско, и нападающие Васкес, Коста, Сильва… Примечательно, что в соотношении «Реал» - «Барселона» Королевский клуб представлен с троекратным преимуществом - выигрывает со счетом 9:3. Хотя, стоит признать, что «Барса» все-таки делает ставку на иностранный легион. Из 22 игроков основного состава команды в сезоне 2017/18 лишь восемь представляли Испанию.

Перспективы у команды весьма туманные. Команде повезло с группой и с потенциальными соперниками по 1/8 финала из Группы А. Команды Марокко, Ирана, Уругвая, Египта, России и Саудовской Аравии не из тех, кого Испания не сможет пройти, или кто ей составит большие турдности. Эти самые трудности начнутся у команды Хулена Лопетеги с четвертьфинала. И только там мы сможем узнать насколь серьезны притязания команды на титул или медали ЧМ. Пока же – команда не видится среди фаворитов турнира.

Состав сборной Испании

Вратари: Кепа Аррисабалага (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англия), Пепе Рейна (Наполи, Италия);

Защитник: Жорди Альба (Барселона), Сесар Аспиликуэта (Челси, Англия), Даниэль Карвахаль (Реал), Начо Монреаль (Арсенал, Англия), Фернандес Иглесиас Начо (Реал), Альваро Одриосола (Реал Сосьедад), Жерар Пике (Барселона​), Серхио Рамос (Реал​);

Полузащитники: Иско (Реал​), Тиагу Алькантара (Бавария, Германия), Серхио Бускетс (Барселона​), Давид Сильва (Манчестер Сити, Англия), Андрес Иньеста (Барселона​), Ньигес Сауль (Атлетико), Коке (Атлетико);

Нападающие: Асенсио (Реал​), Яго Аспас (Сельта), Диегу Коста (Атлетико), Морено Родриго (Валенсия), Лукас Васкес (Реал​).

Прогноз – 2-е место в группе, ¼ финала.

Марокко

Команда под руководством французского специалиста Эрве Ренара пробилась на ЧМ впервые в XXI-м веке. В прошлый раз команда играла на Мундиале во Франции в уже далеком 1998-м году, где не прошла далее группового этапа. До этого она играла еще трижды на групповых этапах финальной стадии ЧМ, а в Мексике-86 даже дошла до 1/8 финала. Этот результат и является высшим достижением команды на мировых первенствах.

Турниры 2002, 2006, 2010 и 2014 годов команда пропустила. При этом, она играла в далеко не самом сильном со спортивной точки зрения африканском отборочном турнире. Впрочем, в последние годы у когда-то незаметного середнячка африканского футбола, дела пошли намного лучше. Чемпион Африки 1976 года, и вице-чемпион 2004-го, после своего «серебряного успеха» не могла пройти дальше группового этапа соревнований. А в 2017-м году наконец дошла до ¼ финала. Вхождение в восьмерку сильнейших команд Черного континента стало главным успехом назначенного в 2016-м году тренером француза Ренара.

Впервые за 20 лет сборная Марокко сумела отобраться на Чемпионат мира 11 ноября 2017 года. В последнем матче отборочного турнира "Атласские львы" победили сборную Кот-д'Ивуара в гостевом матче со счётом 2:0, тем самым выиграли групповой этап и получили право сыграть на мировом первенстве 2018 года.

В составе сборной Марокко есть две «звездочки» - защитники Ашраф Хакими из мадридского «Реала» и Мехди Бенатиа из итальянского «Ювентуса» (Турин). Бенатиа, по совместительству, также является капитаном национальной сборной своей страны. В остальном же, это сбор игроков из разных европейских клубов средней руки, никак не претендующих на категорию Топ – испанских, немецких, французских и турецких. Также есть один представитель английского Вулвэрхэмптона, победителя Чемпионшипа и будущего участника Премьер-лиги, и игрок клуба «Ренессанс Беркан» из чемпионата Марокко.

Состав сборной Марокко:

вратари: Мунир Мохамеди ("Нумансия», Испания), Яссин Буну ("Жирона», Испания), Ахмед Таньяути ("Иттихад Танжер");

защитники: Медхи Бенатия ("Ювентус», Италия), Ромен Саисс ("Вулверхэмптон», Англия), Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир», Турция), Ашраф Хакими ("Реал», Испания), Хамза Мендил ("Лилль», Франция);

полузащитники: Набиль Дирар ("Фенербахче», Турция), Юссеф Аит-Беннассер ("Кан», Франция), Мехди Карсела-Гонсалес ("Стандард», Бельгия), Софьян Амрабат, Карим Эль Ахмади (оба — «Фейенорд», Нидерланды), Юнес Беланда ("Галатасарай», Турция), Хаким Зиех ("Аякс», Нидерланды), Файчал Файр ("Хетафе», Испания), Нордин Амрабат ("Леганес», Испания), Мбарк Буссуфа ("Аль-Джазира», ОАЭ), Амин Харит ("Шальке», Германия);

нападающие: Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули», Германия), Аюб Эль-Кааби ("Ренессанс Беркан"), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор», Турция), Юссеф Эн-Несери ("Малага», Испания).

Прогноз – 4-е место в группе.

Иран

В истории команды Ирана были яркие и светлые места – команда трижды выигрывала Кубок Азии – в 1968, 1972 и 1976 годах. А в последний раз призером этого турнира команда становилась в 2004-м году. После этого иранцы трижды – в 2007-м, 2011-м и 2015-м годах выбывали из главного континентального турнира на стадии четвертьфинала.

Куда сложнее складываются отношения команды с Мундиалем. Иранцы вообще никогда не проходили в стадию плей-офф. Да и само по себе участие в ЧМ для сборной Ирана – уже большое достижение. Так, в последнее время команда участвовала в ЧМ 2006 и 2014 годов, в то время как в 2002-м и 2010-м годах не прошла квалификацию.

ЧМ-2018 будет пятым в истории, где команда Ирана пробилась в групповой этап.

Любопытна и фигура тренера команды португальского специалиста Карлуша Кейроша. Он был назначен на свой пост еще 4 апреля 2011 года. И с тех пор цепко держится за кресло наставника команды. Даже несмотря на то, что команда неизменно проигрывает в четвертьфинале Кубка Азии.

В составе команды 9 из 23 игроков представляют национальный чемпионат Ирана, но есть также игроки клубов из Греции, Швеции, Португалии, Бельгии, Росси, Нидерландов и даже английского «Ноттингем Форест». Капитан команды – Масуд Шоджаи из греческого АЕК (Афины), который также известен по выступлениям за испанские «Осасуну» и «Лас-Пальмас». Впрочем, назвать даже его звездой мирового футбола нельзя даже с большой натяжкой.

Состав сборной Ирана:

Вратари: Алиреза Бейраванд ("Персеполис", Иран), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан", Иран), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия).

Защитники: Эхсан Хаджсафи ("Олимпиакос", Греция), Рузбех Чешми, Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни (все – "Эстегляль", Иран), Милад Мохаммади ("Ахмат", Россия), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд, Катар), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падиде", Иран), Рамин Резаэян ("Остенде", Бельгия).

Полузащитники: Мехди Тораби ("Сайпа", Иран), Саид Эззатоллахи ("Амкар", Россия), Масуд Шоджаи ("АЕК", Греция), Омид Эбрахими ("Эстегляль", Иран), Вахид Амири ("Персеполис", Иран).

Нападающие: Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция), Саман Годдос ("Эстерсунд", Швеция), Реза Гучаннеджад ("Херенвен", Голландия), Мехди Тареми ("Аль-Гарафа", Катар), Алиреза Яханбакш ("АЗ", Голландия), Сердар Азмун ("Рубин", Россия), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест", Англия).

Прогноз – 3-е место в группе.