Сборная Украины опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко потеряла 5 мест по сравнению с предыдущим рейтингом.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сегодня опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому команда Украины ухудшила свои позиции.

Наша сборная опустилась с 30-го на 35-е место, сообщается на офицальном сайте ФИФА.

На счету команды Андрея Шевченко, на данный момент, 732.77 балла.

Украинцы пропустили в рейтинге вперед команды Сербии, Венесуэлы, Парагвая, Ирландии и Румынии.

В топ-10 команд рейтинга произошло одно изменение - сборная Польши поднялась с 10-го на 8-е место, в то время как Испания опустилась с 8-го на 10-е место. (-е место в рейтинге, как и ранее занимает национальная команда Чили.

Семерка лучших команд мира по-прежнему выглядит следующим образом: Германия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария и Франция.

Следующая версия рейтинга появится уже по окончании ЧМ-2018.

Турнир в России завершится финалом, который состоится в Москве, в Лужниках, 15 июля.