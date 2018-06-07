Беньямин Вербич признан лучшим игроком чемпионата УПЛ в мае

Вербич набрал более 50 процентов голосов болельщиков.

По результатам голосования за звание лучшего игрока месяца, в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем в мае стал полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно условиям конкурса, организованного Украинской Премьер-Лигой, в голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в мае: 30 тур — Тайсон («Шахтер»), 31 тур — Александр Бандура («Верес»), 32 тур — Владислав Кулач («Ворскла»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отличались стабильностью на протяжении майских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Василий Грицук («Александрия»), Беньямин Вербич («Динамо»), Андрей Тотовицкий («Мариуполь»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в мае, на официальном сайте УПЛ.

Всего в голосовании приняло участие около 1900 поклонников футбола.

Результат их выбора такой:

Беньямин Вербич — 51 % голосов,

Виктор Цыганков — 24 %,

Андрей Тотовицкий — 8 %,

Александр Бандура — 5 %,

Василий Грицук — 4 %,

Владислав Кулач — 4 %,

Марлос — 3 %,

Тайсон — 1 %.