УЕФА представил новый бренд Лиги чемпионов

Бренд самого престижного футбольного еврокубка приобрел новый, более яркий вид. За ним стоит концепция, выраженная так: "Акцентировать моменты, которые создают главную сцену".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил новый бренд главного футбольного еврокубка - Лиги чемпионов.

Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов УЕФА. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов УЕФА такими особенными, отмечается в релизе УЕФА.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы - такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами - маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа.

Новая концепция визуально выражает переработанное позиционирование бренда Лиги чемпионов УЕФА. Она укрепляет базовые ценности бренда, которыми славится турнир, и одновременно подчеркивает ведущую роль турнира в футболе. Лига чемпионов УЕФА выросла и стала частью глобальной индустрии развлечений, перестав быть исключительно спортивным турниром.

Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн отметил: "Лига чемпионов УЕФА - узнаваемый в мире футбольный, спортивный и развлекательный бренд. Его обновление максимизирует возможности соприкосновения с болельщиками и партнерами с помощью новых технологий и платформ".

Усовершенствованная айдентика лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами. Новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда (от софт- до фулл-) на малых экранах и устройствах. Уровень детализации таких образов, как "главная сцена" (звездный стадион) и "звездный мяч", отвечает требованиям телевизионного вещания в ультравысоком разрешении. Благодаря этому бренд останется актуальным и привлекательным для болельщиков, так как они смогут взаимодействовать с ним в условиях постоянного развития технологий и платформ.

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года - перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн делает широкий шаг вперед. Приобретает большее значение образ "звездного мяча", но узнаваемый и успешный звездный стадион ("главная сцена") также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации.

Новый бренд разработан в сотрудничестве с маркетинговым партнером УЕФА TEAM Marketing AG, а также лондонским креативным агентством DesignStudio.