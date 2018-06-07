Роман Монарев с помощниками покинули бывшую команду УПЛ кропивницкую «Зирку»

10:52, 07 июня 2018
Футбол
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Роман Монарев покинул крапивницкую "Звезду" / footboom.com

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Кропивницкого.

Роман Монарев возглавил команду в ноябре 2016 года. Под его руководством она провела 53 официальные игры, в которых одержала 13 побед.

В клубе поблагодарили главного тренера Романа Монарева, старшего тренера Виталия Разгона, тренера вратарей Игоря Бажаня и тренера по физической подготовке Сергея Янкова "за победные мгновения, за приложенные усилия, за стремление двигаться вперед" и пожелали дальнейших успехов в очень тяжелой тренерской карьере".

Как сообщал УНИАН, "Зирка" выбыла из Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18.

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Теги: #Зирка Кропивницкий#Роман Монарев тренер