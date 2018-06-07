Лучший бомбардир чемпионата Украины стал игроком португальской Бенфики

Аргентинец подписал с португальским клубом контракт на четыре года.

Нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра перешел в португальскую Бенфику.

Об этом сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.

Аргентинец подписал с клубом контракт на четыре года.

"Это очень известный в Аргентине клуб. Ди Мария, Аймар, Савиола... Когда аргентинцы, которые играют здесь, сказали мне приехать - я не сомневался ни секунды", - сказал Феррейра.

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По словам футболиста, он счастлив быть в этом клубе и добавил, что для того, чтобы играть ему нужно быть в хорошей форме и ментально сильным. "Это большая честь носить форму Бенфики", - добавил Феррейра.

По данным издания A Bola, Факундо Феррейра будет зарабатывать в Лиссабоне 2,2 миллионов евро в год.

В Бенфику Феррейра переходит на правах свободного агента.

По словам Феррейры, он хотел попробовать себя в более сильном чемпионате. "Когда я узнал о Бенфике, не сомневался в с своем решении, несмотря на то, что в Украине мне было хорошо. Я играл каждую игру, забивал голы, я был счастлив, но мне хотелось попробовать более сильный чемпионат. Это будет для меня своего рода испытание. Новый город, новая культура", - цитирует A Bola экс-игрока донецкого Шахтера.

Напомним, форвард «Шахтера» Факундо Феррейра сообщил, что матч против «Динамо» был последним для него в составе горняков.

В минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 42 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 5 результативных передач.

В частности, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, где забил 21 гол (один - с пенальти) за сезон.