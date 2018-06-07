Защитник сборной Англии запретил семье ехать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма

По словам английского футболиста, "каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться".

Защитник сборной Англии и футбольного клуба "Тоттенхэм" Дэнни Роуз запретил своей семье приезжать в Россию на Чемпионат мира 2018 из-за расизма.

Об этом сообщает Evening Standard.

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"Я не боюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу бояться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм. Если что-то случится со мной, это не повлияет на меня так, как если оскорбят моих близких", - заявил Роуз.

По словам футболиста, его семья была расстроена таким решением. "Отец сказал мне, что, возможно, у него больше никогда не будет шанса поехать и посмотреть на меня на Чемпионате мира. Было больно это слышать, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду нанял двух персональных охранников на время чемпионата мира-2018 в России.