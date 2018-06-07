"Футболобандеровцы" в ФИФА запретили любительнице террористов Чичериной петь на ЧМ-2018

ФИФА предлагает организаторам фан-фестиваля заменить Чичерину, выступление которой планировалось 15 июня, на другого исполнителя.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Согласно письму, которое сама Чичерина опубликовала в Facebook, организация обеспокоена, что наличие песен на военную тематику в репертуаре Чичериной может привлечь негативное внимание СМИ и навредить репутации ФИФА, передает Радио Свобода.

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В федерации уточнили, что религиозные и политические темы на мероприятиях Чемпионата мира затрагивать запрещено, а Чичерина ассоциируется с военной тематикой.

ФИФА предлагает организаторам фан-фестиваля заменить Чичерину, выступление которой планировалось 15 июня, на другого исполнителя.

Сама певица назвала ФИФА «футболобандеровцами» и связывает запрет с тем, что «рок – музыка протеста».

Напомним, ранее российская певица Юлия Чичерина выпустила клип под названием "Рвать", посвященный боевикам "ЛДНР", в частности "Гиви" и "Мотороле".

Отметим, что Чичерина неоднократно приезжала на оккупированные территории Донбасса и давала там концерты перед пророссийскими террористами.