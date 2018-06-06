ЧМ-2018: Группа А – Уругвай, Салах и хозяева

Как всегда, ярким праздником футбола будет групповая стадия соревнований, где, помимо традиционного первого дня и вынесенного матча-открытия турнира, каждый день будет проходить по 3-4 игры. Но и в 1/8 финала и даже четвертьфинале зрители увидят по две игры в день. И только начиная с полуфинальной стадии праздник будет все более угасать по количеству футбола и, наоборот, искриться и радовать по значимости игр.

УНИАН начинает цикл публикаций, посвященных первому этапу соревнований – групповому турниру. Мы разберем «по косточкам» все 8 групп-участниц ЧМ-2018, назовем лучших игроков команд, ярких звезд и потенциальных звездочек будущего турнира. И начнем, по порядку – с группы А.

Россия

Сборная России получила весьма неплохой жребий на домашнем ЧМ, учитывая общую силу соперников и рейтинг в мировом футболе – классификации ФИФА. Другое дело, что сама российская команда сейчас находится в довольно посредственной форме и никак не может считаться фаворитом даже в борьбе за место в 1/8 финала. Пожалуй, только в первом матче-открытии турнира у россиян не должно возникнуть никаких проблем. Игра с командой Саудовской Аравии станет матчем двух команд с самым низким рейтингом ФИФА на данный момент. Аравийцы находятся в таблице ниже россиян и вообще никак не котируются у аналитиков букмекерских контор.

Товарищеские матчи, которые уже провели россияне на сегодняшний день, показывают лишь то, что команда Станислава Черчесова вместе с тренером хаотично пытается найти свою игру, костяк стартового состава, бросаясь из одной крайности в другую. Плюс, главный тренер команды славится своим тяжелым характером, из-за чего уже нажил себе врагов в лице футболистов, которые могли бы усилить команду. В итоге, ряд исполнителей просто не попали в состав команды по прихоти своего наставника. А они могли бы реально усилить команду. На слуху у российских болельщиков имена Игоря Денисова, Дениса Глушакова и Александра Кокорина. Народная молва и спортивная пресса всех их упорно сватает во враги главному тренеру команды Черчесову. Разумеется, тот все обвинения в свой адрес отвергает – мол, просто не подходят под игровую концепцию команды.

Прав тренер, или нет, в любом случае, мы уже никогда не узнаем. А вот результат сборной России на ЧМ станет известен ближе к концу июня. 25 июня состоится последний матч группового этапа – против команды Уругвая, а 30-го - первые игры 1/8 финала. Если сборная России просто выйдет в плей-офф, хотя бы 1/8 финала, это уже будет большим успехом для команды. Ну а выход в четвертьфинал – возможно, ождной из главных сенсаций турнира.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Прогноз – 3-е место в группе

Уругвай

Одна из самых титулованных команд мирового футбола – чемпион мира 1930 и 1950 годов, в последнее время также одна из самых нестабильных команд мира. Недаром, отборочный турнир в Южной Америке называют одним из самых трудных в мире. Еще на ЧМ-2006 в Германии сборной Уругвая не было в помине, как, кстати, и на целом ряде других Мундиалей. А уже на ЧМ-2010 в ЮАР команда заняла 4-е место. Четыре года назад, в Бразилии «небесно-голубые» дошли до 1/8 финала.

Предпосылок для того, чтобы не выйти в плей-офф в нынешнем году, у сборной Уругвая нет абсолютно никаких. Группа команде попалась абсолютно проходная, и здесь она является фаворитом не просто на выход в плей-офф, а на первое место в частности. Другое дело, что уже в первом раунде плей-офф команду, с вероятностью в 99 процентов ждет кто-то из дуэта Испания – Португалия, попавших в Группу В, и, в свою очередь, не имеющих там достойных конкурентов. Поэтому, велика вероятность того, что уругвайцы повторят свой же результат образца ЧМ-2014. Но, в любом случае, пока заглядывать так далеко южноамериканской команде еще не стоит. Главная задача – выиграть групповой турнир. А уж там, как говорится, посмотрим…

В составе команды, на фоне достаточно крепкого сплава игроков из европейских и южноамериканских клубов-середняков выделяеься одна суперзвезда – нападающий Луис Суарес из «Барселоны», одна «просто» звезда – еще один форвард Эдинсон Кавани из «Пари-Сен-Жермен» и два защитника из испанского «Атлетико» (Мадрид) – Хосе Мария Хименес и капитан команды Диего Годин. В полузащите на роль лидера тянет Родриго Бетанкур из состава многократного чемпиона Италии и нынешнего непререкаемого лидера Серии А «Ювентуса» из Турина. В основном же – крепкий сплав мастеровитых игроков, но не более того. Россыпи звезд в этой команде на ЧМ-2018 мы не увидим.

Состав сборной Уругвая:

Вратари : Фернандо Муслера (Галатасарай, Турция), Мартин Сильва (Васку да Гама, Бразилия), Мартин Кампанья (Индепендьенте, Бразилия);

Защитники : Диего Годин, Хосе Хименес (оба – Атлетико, Испания), Себастьян Коатес (Спортинг, Португалия), Макси Перейра (Порту, Португалия), Гастон Сильва (Индепендьенте, Бразилия), Мартин Касерес (Лацио, Италия), Гильермо Варела (Пеньяроль);

Полузащитники : Наитан Нандес (Бока Хуниорс, Бразилия), Лукас Торрейра (Сампдория, Италия), Матиас Весино (Интер, Италия), Родриго Бентанкур (Ювентус, Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – Монтеррей, Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта (Крузейру, Бразилия), Диего Лаксальт (Дженоа, Италия), Кристиан Родригес (Пеньяроль)

Нападающие : Кристиан Стуани (Жирона, Испания), Макси Гомес (Сельта, Испания), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Франция), Луис Суарес (Барселона, Испания).

Прогноз – 1-е место в группе, вылет в 1/8 финала

Египет

Мохаммед Салах стал главным ньюсмейкером футбольного мира последних почти десяти дней – с позапрошлой субботы. Тогда, на 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов на киевском НСК «Олимпийский», никогда не брезговавший грязной игрой и подленькими приемами на футбольном поле защитник мадридского Реала Серхио Рамос схватил за плечо египетского форварда английского «Ливерпуля». Да так схватил, что едва не вывернул то самое плечо наизнанку. Разумеется, сделал это супер профессионально. Так, что на момент в динамике никак не отреагировал даже главный арбитр матча, который не подумал о желтой карточке для Рамоса. Для Салаха же, о финале Лиги чемпионов речи уже не шло, а «Ливерпуль» без Салаха бесславно проиграл. Тогда речь шла о если и не о продолжении карьеры в глобальном смысле, то о чемпионате мира-2018, как минимум. Ведь такие травмы игроки залечивают не менее полугода. Впрочем, прошло буквально два-три дня и риторика комментариев в адрес Рамоса (проклятий) резко сошла на нет, а врачи бодро рапортовали – ко второй игре ЧМ форвард всея Египта будет уже полностью здоров.

Смотря на календарь игр ЧМ-2018 можно отметить, что в этом смысле больше всего повезло команде Уругвая, которая начинает ЧМ как раз игрой с Египтом, и – более всего не повезло – России, для которой это будет вторая и ключевая игра ЧМ в борьбе за место в плей-офф. Российская оборона и так не отличается особой надежностью, а в присутствии Салаха на поле в игре ЧМ – и подавно. Если же теретически предположить наиболее вероятный сценарий развития событий, то в первом туре хозяева Мундиалая обыграют Саудовскую Аравия, а Уругвай – Египет. И тогда именно матч Россия – Египет станет ключевым за попадание в плей-офф, 1/8 финала.

На фоне Салаха остальная команда Египта выглядит «бледной тенью», но отличается дисциплиной и старательностью на поле. И легко с ними не будет уж точно – причем ни кому. Низкий уровень индивидуального мастерства здесь сполна компенсируется боевитостью, той же дисциплиной и другими качествами. А вот с продвижением по турнирной сетке в плей-офф, опять же возникнут большие сложности. Испания или Португалия наверняка станут большим камнем преткновения для сегодняшней сборной Египта.

Состав сборной Египта:

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – "Аль-Ахли"), Мохамед Ауад ("Исмаили");

Защитники: Ахмед Фатхи ("Аль-Ахли"), Ахмед Аль-Мухаммади ("Астон Вилла", Англия), Мохамед Абдель-Шафи ("Аль-Фатех", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба – "Аль-Ахли"), Карим Хафез ("Ланс", Франция), Амро Тарек ("Орландо Сити", США), Махмуд Хамди ("Замалек");

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Абдалла Саид ("КуПС", Финляндия), Махмуд Фадлалла "Шикабала" ("Аль-Раэд", Саудовская Аравия), Махмуд Хассан ("Касымпаша", Турция), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба – "Замалек"), Махмуд Абдель-Монейм ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Сэм Морси ("Уиган", Англия);

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия), Маруан Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Хассан Магуб ("Брага", Португалия), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри").

Прогноз – 2-е место в группе, вылет в 1/8 финала.

Саудовская Аравия

Одной из самых загадочных команд ЧМ-2018, а скорее всего – самых слабых, будет сборная Саудовской Аравии. В нынешнем официальном рейтинге ФИФА команда занимает 67-е место и является, как уже отмечалось, самой низкой из участников мундиаля. Кстати, та же сборная России совсем не далеко ушла от аравийцев в рейтинге – соседнее 66-е место, но не будем забывать, что россияне не проводили официальных отборочных матчей к ЧМ-2018, так как выступают в роли хозяев и автоматических участников Мундиаля. А составители рейтинга уделяют большое внимание именно этому аспекту – начисляя за официальные матчи намного больше очков.

Аравийцы пять раз в истории играли на ЧМ – с 1994 по 2010-й годы. И уже на своем первом турнире, в 1994-м году в США, преодолели групповой этап и вышли в 1/8 финала. Впрочем, тот успех и по сей день остается самым громким в истории команды. На остальных турнирах команда не проходила далее группового этапа, а на ЧМ 2014-го и 2018-го годов, как и до 1994 года, не доходила даже до финальной части соревнований, не сумев преодолеть квалификацию.

Нынешний состав сборной Саудовской Аравии сплошь пестрит имена игроков из местных клубов. Исключение на два десятка игроков составляют три представителя чемпионата Испании. Но ни Яхья Аль-Шихри из Леганеса, ни Салим аль-Давсари из Вильярреала, ни Фахад аль-Муваллад из Леванте ничем особым не отличаются даже в своих командах. Тем более, эти команды также нельзя назвать ведущими на полях чемпионата Испании.

Поэтому сказать что-либо особое про сборную Саудовской Аравии нельзя. Скорее всего, ничего особенного про эту команду нельзя будет отметить и после групповой стадии ЧМ. А именно этим этапом и ограничится команда на турнире в России.

Состав сборной Саудовской Аравии:

Голкиперы: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф.

Защитники: Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).

Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).

Прогноз – 4-е место в группе