Шевченко: Рианчо покидает тренерский штаб сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий сайту ФФУ, в котором подвел итоги последнего сбора национальной команды.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги последнего сбора команды и сообщил, что Рауль Рианчо покидает команду.

Об этом он сообщил в общении с пресс-службой ФФУ.

— Мы провели качественный сбор, это время с командой дало нам возможность проверить большую группу игроков, — заявил Андрей Николаевич. — Очень жаль тех, кто из-за травмы не принял участия в занятиях и матчах. Однако информации много, мы имели возможность ее проанализировать. За две игры мы опробовали различные комбинации, сочетания исполнителей в центре поля. Не все ребята прибыли в одинаковом состоянии, это чувствовалось. Впрочем, все имели большое желание закрепиться в команде, показать себя тренерам, - начал тренер.

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"Я ставил на этот раз перед игроками конкретную задачу — результат. Нам нужно уметь играть на результат! Впереди уже официальные матчи. Осенью мы стартуем в новом турнире, Лиге наций, там не будет времени на эксперименты. Думаю, что в сентябре физические кондиции футболистов будут лучшими, это будет уже почти середина следующего сезона. Мы работали с прицелом на осень", - отметил тренер команды.

"Также хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров — Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - подытожил тренер.

Ранее сообщалось, что Рианчо может покинуть сборную Украины ради работы в ФК "Спартак" (Москва).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу провела сбор, в рамках которого сыграла два товарищеских матча - с командами Марокко - 0:0, и Албании - 4:1.