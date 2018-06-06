В Раде сделали шаг к запрету трансляции ЧМ-2018 в России

Трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу в России анонсировали только в медиахолдинге «Интер медиа групп».

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

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Об этом сообщила в своем Twitter заместитель председателя наблюдательного совета ПАО «НСТУ» Светлана Остапа.

В проекте постановления № 8343 предлагается признать трансляцию в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018, такой, что «нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».

Комитет свободы слова поддержал проект постановления 8343 о недопущении трансляции ЧМ по футболу в России — Sveta Ostapa (@SvetaOstapa) 6 июня 2018 г.

Отметим, что трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу в России анонсировали только в медиахолдинге «Интер медиа групп». Предполагается, что игры будут показывать на телеканалах «Интер» и «НТН».