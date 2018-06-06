"Шахтер" стал четвертым клубом Европы по трансферному баллансу

Начиная с сезона 2014/15, Шахтер заработал на трансферах своих футболистов 159,3 млн евро.

Донецкий Шахтер после продажи Фреда в Манчестер Юнайтед укрепил свои позиции в рейтинге клубов с наилучшим трансферным балансом.

Начиная с сезона 2014/15, Шахтер заработал на трансферах своих футболистов 159,3 млн евро, сообщает Футбол 24.

Переход Алекса Тейшейры в Цзянсу Сунин принес "горнякам" 50 млн евро. Дуглас Коста позволил заработать донецкому клубу на трансфере в Баварию 30 млн евро, а больше всего копилку Шахтера пополнил Фред, который, по информации британских СМИ, был продан в Манчестер Юнайтед за 60 млн.

Кроме этого, Шахтер получил по 8 млн евро от Милана и Сампдории за трансферы Луиса Адриано и Фернандо соответственно.

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Другие продажи футболистов позволили "горнякам" обогатиться на 5 млн евро.

На приобретение же новых исполнителей с 2014 года Шахтер потратил всего 14,4 млн евро, что не в последнюю очередь связано с войной на Донбассе.

В рейтинге клубов с наилучшим трансферным балансом Шахтер занимает высокое 4-е место (144,9 млн евро), тогда как киевское Динамо оказалось на 13-й позиции (71,2 млн).

Топ-10 клубов с наилучшим трансферным балансом:

1. Монако – 369,17 млн евро

2. Бенфика – 337,22 млн евро

3. Порту – 194,42 млн евро

4. Шахтер – 144,90 млн евро

5. Зальцбург – 127,21 млн евро

6. Боруссия Дортмунд – 95,17 млн евро

7. Аякс – 94,65 млн евро

8. Дженоа – 88 млн евро

9. ПСВ – 75,25 млн евро

10. Спортинг – 74,15 млн евро