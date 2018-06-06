Сборная Аргентины отказалась от товарищеского матча с Израилем из-за угроз палестинцев

11:58, 06 июня 2018
Футбол
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Месси не увидят болельщики в Иерусалиме / twitter.com/argentina

Причиной стали угрозы со стороны представителей Палестины, информирует Спорт-Экспресс со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, если форвард примет участие в игре с Израилем.

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Кроме того, группа палестинских фанатов устроила акцию возле базы аргентинской сборной в Барселоне. Они требовали отказаться от игры с Израилем.

Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли, несмотря на отказ от этой встречи, хочет до начала чемпионата мира все же провести одну игру, которая, веротяно, пройдет в Барселоне.

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Теги: #Месси#сборная Аргентины