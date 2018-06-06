Сборная Мексики устроила оргию с 30 проститутками - СМИ

Игроки не будут подвергнуты санкциям со стороны руководства Федерации футбола Мексики, поскольку никто из них не пропускал тренировок

В Мексике назревает сексуальный скандал в связи с поездкой сборной по футболу на чемпионат мира — 2018.

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Как информирует TVNotas, девять футболистов национальной командой перед поездкой на мундиаль арендовали частный дом неподалеку от Мехико и заказали услуги более 30 проституток, пишет Sportbox.

Среди действующих лиц были лидеры сборной — Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан.

Отмечается, что игроки не будут подвергнуты санкциям со стороны руководства Федерации футбола Мексики, поскольку никто из них не пропускал тренировок, а содеянное было устроено в свободное от футбола время.

В 2010 и 2011 годах мексиканская команда уже попадала в аналогичные истории. Тогда футболисты были оштрафованы и отстранены от сборной.

Напомним, в мае пятеро турецких спортсменов устроили оргию в российской гостинице и выложили фото в соцсети.