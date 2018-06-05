Экс-футболист Шахтера Фред стал игроком Манчестер Юнайтед

По неофицальной информации Юнайтед заплатил за Фреда донецкому "Шахтеру" порядка 60 миллионов евро.

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Фред подписал контракт с английским Манчестер Юнайтед.

Переход бразильца анонсировал официальный сайт вице-чемпионов АПЛ, сообщает Isport.

По неофицальной информации Юнайтед заплатил за Фреда порядка 60 миллионов евро, что делает переход полузащитника наиболее дорогим в истории Шахтера и украинского футбола.

Напомним, что Фред перебрался в Шахтер из бразильского Интернасьоналя за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне бразилец провел в составе "горняков" 37 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее стала известна зарплата Фреда в Манчестер Юнайтед. Он будет получать 5 миллионов евро в год.