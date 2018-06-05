В футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч со следующего сезона
18:08, 05 июня 2018Футбол
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Появится шанс на еще один матч между Шахтером и Динамо.
В Премьер-лиге будет "золотой матч" / тupl.ua
В украинской футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч с нового сезона 2018/19.
Решающий поединок за титул состоится в случае равенства между 1-й и 2-й командой по очкам и очным встречам.
В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ, сообщает SportArena со ссылкой на FootballHub..
Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей.
Динамо в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.
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