В футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч со следующего сезона

Появится шанс на еще один матч между Шахтером и Динамо.

В украинской футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч с нового сезона 2018/19.

Решающий поединок за титул состоится в случае равенства между 1-й и 2-й командой по очкам и очным встречам.

В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ, сообщает SportArena со ссылкой на FootballHub..

Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей.

Динамо в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.