В футбольной Премьер-лиге введен Золотой матч со следующего сезона

18:08, 05 июня 2018
Футбол
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В Премьер-лиге будет "золотой матч" / тupl.ua

Решающий поединок за титул состоится в случае равенства между 1-й и 2-й командой по очкам и очным встречам. 

В мае сообщалось, что инициатором возвращение этого правила выступило Динамо, которое вынесло предложение на рассмотрение клубам УПЛ,  сообщает SportArena со ссылкой на FootballHub..

Прежде чемпион УПЛ в случае равенства очков определялся с учетом разницы мячей.

Динамо в завершившемся сезоне украинской Премьер-лиги уступило 2 очка "горнякам" в чемпионате, выиграв в последнем туре со счетом 2:1.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Динамо Киев