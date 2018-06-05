Десна и Полтава получили аттестат на участие в УПЛ

Новички допущены к новому сезону соревнований в Премьер-лиге.

5 июня, в Киеве, в Доме футбола проходит Общее собрание участников УПЛ, на котором планируется подведение итогов сезона-2017/2018 и утверждения Регламента и календаря соревнований на новый сезон, финансового отчета и бюджета УПЛ, пролонгации договора с ФФУ, а также проведение жеребьевки календаря сезона-2018/2019.

Вслед за "Десной", аттестат на участие в УПЛ получил еще один новичок элитного дивизиона – "Полтава", президент которой – Леонид Соболев, лично присутствует на собрании, сообщает Footboom.

Решено, что "Полтава" первые три-четыре месяца будет играть на стадионе "Ворскла" и до зимы сделает на арене "Локомотив", где проводила домашие игры в матчех Первой лиги, подогрев, освещение и раздевалки, согласно требованиям УПЛ.

Десна матчи Премьер-лиги планирует проводить на своем стадионе в Чернигове.

Как сообщал УНИАН, год назад "Десна" добилась права сыграть в УПЛ по спортивному принципу, но не прошла аттестацию и не была включена в состав участником элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.