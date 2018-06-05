Голкипер сборной Туниса симулировал травму, чтобы полевые игроки могли поесть в Рамадан

Национальная сборная так уже спасла себя от поражений в двух матчах.

Футболисты сборной Туниса нашли хитрый способ пополнять силы на матчах во время поста в священный месяц Рамадан.

Как только наступает момент, когда им впервые с раннего утра можно поесть, вратарь неожиданно получает лёгкую травму. Пока игру останавливают, вся команда мчится к тренеру, который раздаёт им воду и финики, сообщает Medialeaks со ссылкой на ВВС.

И это помогает — сборная так уже спасла себя от поражений в двух матчах.

В товарищеских матчах сборной Туниса с командами из Португалии и Турции вратарь тунисской сборной применил тактический приём, который болельщики заметили не сразу, хотя он был у всех на виду. Во время обеих игр он падал и показывал, что ему больно, именно в тот момент, когда его товарищи по команде могли завершить свой пост, обязательный для мусульман во время Рамадана.

По правилам во время священного в исламе месяца Рамадан верующие не должны есть и пить от восхода до заката солнца. Есть несколько исключений (например, для беременных женщин, больных и пожилых людей), но национальная футбольная сборная в этот список явно не попадает, несмотря на нагрузки во время матча. Игроки сборной Туниса вынуждены не есть и не пить целый день, а потом ещё отыгрывать матч. Но их вратарь Муэ Ассен нашёл выход из положения.

Во время матча с Португалией 28 мая сборная Туниса проигрывала со счётом 2:1, но запросила перерыв на шесть минут, объяснив его лёгкой травмой Ассена. Пока им занимались медики, остальные тунисские игроки добежали до трибуны, где тренер дал им воды, фиников (традиционная еда при окончании поста в Рамадан) и протеиновых батончиков. После этого они продолжили играть с новыми силами — забили ещё один гол, и игра окончилась вничью, со счётом 2:2.

Затем такая же история повторилась 1 июня на матче с Турцией. Ассен падает на землю — игра останавливается, сборная Туниса подкрепляется финиками и играет дальше. И снова счёт 2:2 (правда, в этот раз все четыре гола были забиты уже после перекуса). Комментаторы заметили, что обе «травмы» Ассена (которые нисколько не помешали ему играть дальше) совпали по временем с закатом солнца: вратарь давал своей команде возможность перекусить, как только разрешалось закончить пост на день.

Сборная Туниса на групповом этапе чемпионата мира в России сыграет с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва) и Панамой (28 июня, Саранск).