"Динамо" изложило свою позицию по поводу выплат компенсаций в связи с трансфером Ярмоленко

Столичный клуб высказал претензии к ФФУ в связи с тремя разным "паспортами футболиста", в которые вносились постоянные правки, менялись даты и добавлялись новые клубы - претенденты на получение платежей.

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обнародовал свою официальную позицию, относительно выплаты "платежей солидарности ФИФА" после трансфера Андрея Яромленко в немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

Заявление клуба опубликовано на официальном сайт ФК "Динамо" (Киев).

В нем, в частности, клуб признает, что "ООО «ФК «Динамо» Киев» и ФК «Боруссия» (Дортмунд) при подписании контракта о трансфере футболиста Андрея Ярмоленко пришли к взаимному согласию о том, что обязательства по выплате компенсации по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером, будут осуществляться ФК «Динамо», а средства будут частью общей суммы трансферной компенсации".

Вместе с тем, в "Динамо" почеркивают, что "нами был затребован в Федерации футбола Украины паспорт футболиста, на основе которого должен проводиться расчет выплат в пользу клубов, которые осуществляли подготовку футболиста. В течение трех последующих месяцев ФФУ направила в адрес ФК «Динамо» три разных по своей сути паспорта футболиста А. Ярмоленко, в которые вносились постоянные правки, менялись даты и добавлялись новые клубы - претенденты на получение платежей (копии этих документов размещены ниже). В итоге, в последнем варианте паспорта футболиста от 21 ноября 2017 года, который был предоставлен Федерацией футбола Украины, содержится информация о четырех школах, кроме ФК «Динамо» (Киев), которые воспитывали Ярмоленко: «Десна» (Чернигов), «Отрадный» (Киев), «Локомотив» (Киев) и ФК «Юность» (Чернигов). Точнее три разных черниговских «Юности».

Также в клубе подчеркивают, что "основная и большая часть денежных средств по платежам солидарности (822,600 евро) принадлежала ФК «Динамо» (Киев)".

А согласно паспорта футболиста от 21 ноября 2017 года, который был предоставлен Федерацией футбола Украины, на платежи солидарности могли рассчитывать следующие клубы:

СДЮШОР «Юность» (Чернигов), «Юность» (Чернигов), «Десна-Юность» (Чернигов), «Локомотив» (Киев), «Отрадный» (Киев), ФК «Отрадный» (Киев), Десна (Чернигов) и «Динамо» (Киев).

"После обращения в клуб руководителя ОО «Черниговский областной футбольный клуб «Юность», 20 декабря 2017 был подписан договор между ООО «Футбольный клуб «Динамо» Киев» и ОО «Черниговский областной футбольный клуб «Юность», согласно которому данный клуб заверил, что Андрей Ярмоленко выступал за его команды в соответствующие периоды регистрации, а значит имеет право на получение платежей солидарности. Размер платежа составил 150 000 Евро, которые были выплачены в полном объеме на счета ОО «Черниговский областной футбольный клуб «Юность». Кстати, как стало известно, именно эти счета и предоставлялись директором СДЮШОР «Юность» В. Курбаковым в его письме в адрес ФК «Боруссия» (Дортмунд). При этом, ОО «Черниговский областной футбольный клуб «Юность» полностью взяла на себя ответственность за урегулирование вопросов в случае каких-либо претензий от третьих лиц, что закреплено в договоре. Как стало известно впоследствии, по причинам неоднократного внесения Федерацией футбола Украины изменений в паспорт футболиста, в документе один и тот же черниговский клуб фигурировал под разными названиями - СДЮШОР «Юность» (Чернигов), «Юность» (Чернигов) и «Десна-Юность» (Чернигов)", - говорится в заявлении.

"При таких обстоятельствах, в результате отсутствия конкретных юридических лиц в паспорте футболиста, который предоставлялся Федерацией футбола Украины, ФК «Динамо» по сути стал заложником несогласованных действий двух юридических лиц, которые после смены директора СДЮШОР конфликтуют", - подчеркивают в "Динамо".

"При таких условиях, как только ФФУ наконец предоставит ФК «Динамо» конечный экземпляр паспорта игрока с указанием полного перечня юридических лиц, осуществлявших подготовку футболиста Андрея Ярмоленко и претендующих на получение выплат по механизму солидарности, ФК «Динамо» Киев в полном объеме выполнит свои финансовые обязательства. В то же время, в случае отказа Федерации футбола Украины вносить соответствующие изменения в паспорт футболиста, в СДЮШОР «Юность» не будет оснований для получения платежей солидарности за периоды подготовки, отнесенные к клубм «Десна-Юность» (Чернигов) и «Юность» (Чернигов), поскольку именно паспорт футболиста является определяющим для определения получателя таких средств. Надеемся , что Федерация футбола Украины сделает надлежащие выводы из данной ситуации и в дальнейшем будет проявлять более ответственное отношение к процессу заполнения и выдачи паспортов футболистов", - подытожили в ФК "Динамо" (Киев).