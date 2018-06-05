Польша предупредила об угрозе терактов в РФ во время Чемпионата мира по футболу

В польском МИД заявили, что в РФ существует угроза терактов, и она может вырасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня.

Польша предупреждает о возможных терактах во время Чемпионата мира по футболу, который летом этого года состоится в России.

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Специальный справочник для польских болельщиков на своем сайте опубликовало Министерство иностранных дел Польши, передает Европейская правда.

В нем размещены контактные данные польских консульских учреждений, информация о въезде и пребывании в России и рекомендации по безопасности во время турнира.

"В России существует угроза терактов, и она может вырасти в связи с Чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключить терактов в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо сохранить на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте", - говорится в брошюре.

Кроме того, поляков предостерегают от поездок в республики Северного Кавказа и в Крым.

"Помните, что Польша не признала аннексию Россией крымского полуострова и не имеет возможности предоставить гражданам, которые живут там, польскую консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествия в Крым", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.