На Интере во время ЧМ-2018 будут работать четыре комментатора

12:55, 05 июня 2018
Футбол
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Украинские каналы Интер и НТН проведут трансляций матчей ЧМ-2018 / iz.ru

Комментировать матчи чемпионата будут четыре комментатора – Роман Кадемин, Александр Сукманский, Александр Тынгаев и Юрий Кириченко, сообщает Sport.ua.

Также к комментарию матчей планируют привлекать футбольных звезд и экспертов.

Как сообщал УНИАН, ранее известный комментатор Денис Босянок категорически отказался комментировать матчи ЧМ-2018 на «Интере».

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