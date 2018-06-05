На Интере во время ЧМ-2018 будут работать четыре комментатора
12:55, 05 июня 2018Футбол
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Стало известно, ктобудет комментировать ЧМ-2018 украинскому телезрителю.
Украинские каналы Интер и НТН проведут трансляций матчей ЧМ-2018 / iz.ru
Чемпионат мира-2018, который пройдет в России с 14-го июня по 15-е июля, в Украине будут показывать телеканалы «Интер» и НТН.
Комментировать матчи чемпионата будут четыре комментатора – Роман Кадемин, Александр Сукманский, Александр Тынгаев и Юрий Кириченко, сообщает Sport.ua.
Также к комментарию матчей планируют привлекать футбольных звезд и экспертов.
Как сообщал УНИАН, ранее известный комментатор Денис Босянок категорически отказался комментировать матчи ЧМ-2018 на «Интере».
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