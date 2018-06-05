Бразильский игрок "Шахтера" Фред будет получать в МЮ 5 млн евро за сезон
11:05, 05 июня 2018Футбол
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Подписание контракта южноамериканца с клубом из Манчестера состоится в ближайшее время.
Фред подпишет 5-лет ний контракт с зарплатой в 5 млн. евро за сезон / shakhtar.com
Центральный полузащитник донецкого Шахтера Фред в ближайшее время подпишет 5-летний контракт с Манчестер Юнайтед.
Согласно нему, 25-летний футболист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон, сообщает SportArena со ссылкой на Gianlucadimarzio.com.
Ранее СМИ сообщали, что соглашение бразильца будет рассчитано по схеме 4+1.
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Также Manchester Evening News назвал номера, между которыми выбирает хавбек: это 8-й, 10-й и 16-й.
Скорее всего, Хуан Мата заберет десятку себе, а Фред получит восьмерку, под которой играл в Шахтере.
Как сообщал УНИАН, накануне игрок прошел медицинский осмотр в Манчестер Юнайтед.
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