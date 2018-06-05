Сотни жителей российского города останутся без горячей еды и воды на время ЧМ-2018

Жителей жилищного комплекса "Западный" в Екатеринбурге оставят без газа, который обеспечивает работу бойлеров и варочных панелей.

Жители российского Екатеринбурга из жилищного комплекса «Западный» на месяц останутся без газа из-за Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

«На территории жилого комплекса все квартиры отапливаются благодаря газу, горячая вода поступает тоже за счет газа (бойлер), а также варочные панели тоже газовые», — написала одна из читательниц паблика Типичный Екатеринбург в соцсети.

К тексту прикреплен снимок соответствующего уведомления от управляющей компании.

Коммунальщики, в ответ лишь разводят руками: «Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали, — рассказал E1.ru председатель кооператива «Очеретина, 11» Владимир Михеев. — Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять».

Таким образом жители 14 домов останутся без газа. При этом, от комплекса достаточно далеко до Центрального стадиона города, гле и будут проходить матчи ЧМ-2018. «Моя бабушка живет гораздо ближе к «Екатеринбург Арене», и у нее ничего отключать не собираются. Это уже какая-то дикость», — сообщила одна из жительниц.

Как сообщал КНИАН, Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.